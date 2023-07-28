СБУ и ВСУ готовятся к интернет-войне с «вагнерами»

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На Украине считают серьезной угрозой перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Кибердепартамент СБУ совместно с ООС ВСУ усилят сотрудничество по противодействию угрозам в северной оперативной зоне, связанным с передислокацией подразделений ЧВК «Вагнер» в Беларуси», – говорится в сообщении.

Отмечается, что совместные действия обсуждались во время рабочей встречи командующего ООС ВСУ Сергея Наева и начальника Кибердепартамента СБУ Ильи Витюка.

«Сотрудники Службы безопасности также владеют информацией о работе подконтрольных ЧВК хакерских группировок, «фабрик троллей» и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против нашего государства. Поэтому особое внимание во время встречи обратили на усиление устойчивости сил обороны Украины к современным киберугрозам и повышение медиаграмотности населения приграничных областей», – заявили в СБУ.

Кроме того, были определены «дальнейшие шаги по углублению сотрудничества в вопросе противодействия вражеским БПЛА с использованием киберсредств, а также уничтожения российских средств РЭБ и РЭР».

«У подразделений СБУ и ВСУ уже достаточно опыта в противодействии военным, кибер и информационным угрозам государству. Поэтому врага ждут только неприятные сюрпризы», – пригрозили в украинской спецслужбе.