СБУ изучает Рождественское послание патриарха Кирилла

02.05.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области получило временный доступ к вещам и документам фирмы “Софрино” (Россия), находящимся в распоряжении Киевской городской таможни, передает корреспрондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

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Конкретно речь идёт о «печатных материалах в виде поздравительных открыток от руководителя РПЦ Кирилла (Гундяева)».

«В тексте указанных открыток, которые планируется распространить среди епископата, духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского Патриархата, возможны имеющиеся призывы и высказывания, направленные на формирование среди указанной аудитории населения государства усиления настроений неприязни, ненависти к украиноязычному населению государства и другим религиозным конфессиям», говорится в сообщении спецслужбы.

Как видим, украинским спецслужбам, таможенным и судебным органом понадобилось почти три месяца, прошедшие с Рождества, что бы прийти к лишь промежуточным результатам совместного расследования с привлечением лучших своих интеллектуальных сил о том, что в послании патриарха (которое, по их мнению, всё ещё – спустя три месяца после Рождества – «планируется распространить») «возможны имеющиеся (Sic!!!) призывы».

Судя по всему, окончательные результаты о том, призывы только «возможны» или всё же «имеются», следует ожидать ещё месяца через три – когда лучшие эксперты уразумеют всё же смысл послания, размещённого на тысячах сайтов РПЦ (включая УПЦ МП).

На самом деле в обращении патриарха говорится исключительно о Рождественской радости православных христиан. В нём НИ РАЗУ не упоминаются слова «Украина», «украинцы». Впрочем, возможно, это и есть дискриминация указанной «аудитории населения». Как и «других религиозных конфессий», не имеющих никакого отношения ни ко Христу, ни, следовательно, к его Рождеству.

Тем не менее, как указывается в ходатайстве СБУ, «доступ к указанным документов осуществляется в рамках уголовного производства (ч. 2 ст. 110 УК Украины «Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий») за событиями, которые произошли 17 июля 2016 в Киеве».

«Тогда неподалеку национального заповедника “София Киевская” участники “Крестного хода” и лично руководитель религиозных организаций “Союз Православных братств Украины” и “Братство святого Архистратига Михаила УПЦ” исполнили гимн Российской империи “Боже, царя храни” и сказали призывы “Пусть воскреснет вторая Россия”, – разъясняют авторы уголовного производства. – Кроме того, участники акции в руках держали символику Российской империи, портреты русского царя Николая II, а также сидели на могиле первого патриарха Украины».

Каким именно образом гимн «Боже, Царя храни!» и «портреты» канонизированного церковью Государя угрожают «изменению государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», «Политнавигатор» поинтересовался у упомянутого в сводке СБУ главы Союза православных братств Украины Валентина Лукияника.

– Ответить не могу, поскольку меня никто в СБУ не вызывал. Но как они без меня могли процессуальные решения принимать, это в голове не укладывается.

«Политнавигатор»: «Боже,Царя храни» в вашем исполнении вполне можно допустить, но что это за призыв такой – «Пусть воскреснет вторая Россия»?

– Думаю, это уже что-то «приплели». По всей видимости, имеется в виду Канон святым царственным страстотерпцам, в одной из песен которого православные молят: «Да воскреснет Русь Святая…». Уж не знаю, «перекрутило» ли СБУ слова утверждённого Церковью канона по злому умыслу или уже из-за полного отсутствия специалистов, которые имели бы хоть какое-то представление об этих вопросах.

«Политнавигатор»: – Не поясните ли, каким образом молитва может угрожать территориальной целостности и неприкосновенности государства? Ведь если охранительные органы так напугала цитата из канона к царственным страстотерпцам, значит, отсюда следует, что СБУ признаёт их святыми, по молитвам к которым можно уничтожить «самую крупную европейскую страну»?

– Либо это такое государство, которое боится молитв православным святым (тогда возникает вопрос о корнях этого государства), либо это свидетельство «компетентности» людей, выносящих подобные определения. Скорее же всего, просто используются любые поводы и зацепки, чтобы задавить какое бы то ни было проявление инакомыслия.Похоже, более серьезные дела (та же коррупция в высших эшелонах власти, на глазах гробящая это государство), им просто не по зубам. Остаётся, как говаривал Никулин Вицину, «на кошках тренироваться», воюя с православными.

А вот какое отношение Рождественское послание патриарха 2019 г. имеет к Крестному ходу киевлян 2016 г. осталось загадкой и для самого Валентина Борисовича. Так что ждём новых открытий чудных от СБУ.

Что же касается утверждений о том, что участники Крестного хода сидели на «могиле» самозваного «патриарха» непризнанного т.н. «Киевского патриархата» (гитлеровского коллаборациониста идоносителя КГБ в сталинских лагеряхВолодымыра Романюка, доведенного до смерти уже его конкурентом Филаретом Денисенко, и самовольно, без разрешения властей похороненного украинскими неонацистами под тротуаром у входа в Софийский собор), то это опровергается оперативной съёмкой самой же СБУ.

И всё же послание патриарха было зачитано в храмах УПЦ (МП). Как это произошло, описал в «Фейсбуке» клирик Херсонской епархии протоиерей Геннадий Шкиль: «Времена не те: можно и со смартфона зачитать.Ну а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда… А я все же совершу диверсию – скачаю послание из Интернета и зачитаю…Только никому не рассказывайте!»

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