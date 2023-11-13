СБУ хочет устроить зимой руками «ждунов» ад в Донбассе и соседних регионах России

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Управление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По заданию СБУ, используя мессенджеры и социальные сети, задержанный собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения… в целях нанесения максимального ущерба безопасности, вывода из строя объектов промышленности и срыва отопительного сезона», – говорится в сообщении.

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В ходе допроса выяснилось, что задержанный получал задания снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За выполнение одного из заданий он уже получил на карту тысячу гривен. Теперь же подозреваемому может грозить длительный срок заключения. Проводится проверка.

При этом теракты планировались не только в Донбассе, но и в соседних регионах России.

«Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (п.г.т. в ДНР – ред.), что там находится станция распределения воды», – рассказал он.

Корректировщику нужно было узнать, охраняют ли военные эту станцию, однако возле неё украинца оперативно задержали правоохранители.

Напомним, что ранее военкор Александр Коц озвучил прогноз, согласно которому Украина активизирует террористическую и диверсионную деятельность на фоне провала контрнаступления и сокращения помощи Запада. Ставка будет делаться на дестабилизацию обстановки внутри РФ накануне выборов президента.

В минувшие выходные значительная часть Донецка была обесточена на длительное время из-за разрушения линий электропередач в ходе боевых действий.

«Сидишь, думаешь, а как это получается, что Киев и прочая в тепле, в огнях, гудит по ресторациям… Народ рвет и мечет, и нас можно понять… Люди отчаявшиеся, замёрзшие, без воды, без света, без интернета. Им на работу в понедельник, у большинства – дети», – описала настроения в Донецке местная журналистка Евгения Мартынова.

Политолог Андрей Латынин считает, что одним из сценариев Киева является попытка срыва отопительного сезона. Для этого целью атак Украины в России станут объекты критической инфраструктуры, а исполнителями будут кадры из числа «ждунов».

«Но несознательным любителям Украины не стоит питать иллюзий – работа российских спецслужб по «ждунам»-корректировщикам налажена на высшем уровне, и всех пособников СБУ ждёт неотвратимое наказание. Правоохранители не позволят реализоваться планам киевского режима», – предупреждает Латынин.