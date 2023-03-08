СБУ начала облавы на конкурентов Зеленского в бизнесе по «откосу» от армии
Сотрудники СБУ заблокировали 26 телеграмм-каналов, которые помогали украинцам избегать тотальной мобилизации, заранее сообщая об облавах бандеровцев.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Интернет-ресурсы «сообщали» о мероприятиях, которые проводят территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.
Прежде всего, они сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», – говорится в сообщении.
В СБУ возмутились, что таким каналам активно помогал народ – делились информацией об облавах, а аудитория ресурсов стремительно вырастала до сотен тысяч подписчиков.
Недовольные таким положением дел – бандеровцы обвинили неудобные им ресурсы в корыстных целях.
«После этого администраторы решили сделать на этом «бизнес» и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы», – добавили в ведомстве.
Интересно, что при этом СБУ никак не реагирует на миллиардные коррупционные схемы президента Украины Владимира Зеленского и его команды, которые также помогают военнообязанным уклониться от армии. Вместо этого они предпочли задержать шестерых администраторов телеграм-каналов, предупреждающих людей о незаконных облавах.
«Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:
▪ компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;
▪ банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы», – придумали обвинение в СБУ.
Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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