СБУ начала облавы на конкурентов Зеленского в бизнесе по «откосу» от армии

Вадим Москаленко .  
08.03.2023 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, СБУ, Скандал, Сопротивление, Спецоперация, Украина


Сотрудники СБУ заблокировали 26 телеграмм-каналов, которые помогали украинцам избегать тотальной мобилизации, заранее сообщая об облавах бандеровцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники СБУ заблокировали 26 телеграмм-каналов, которые помогали украинцам избегать тотальной мобилизации, заранее сообщая об...

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«Интернет-ресурсы «сообщали» о мероприятиях, которые проводят территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

Прежде всего, они сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов», – говорится в сообщении.

В СБУ возмутились, что таким каналам активно помогал народ – делились информацией об облавах, а аудитория ресурсов стремительно вырастала до сотен тысяч подписчиков.

Недовольные таким положением дел – бандеровцы обвинили неудобные им ресурсы в корыстных целях.

«После этого администраторы решили сделать на этом «бизнес» и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы», – добавили в ведомстве.

Интересно, что при этом СБУ никак не реагирует на миллиардные коррупционные схемы президента Украины Владимира Зеленского и его команды, которые также помогают военнообязанным уклониться от армии. Вместо этого они предпочли задержать шестерых администраторов телеграм-каналов, предупреждающих людей о незаконных облавах.

«Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

▪ компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;

▪ банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы», – придумали обвинение в СБУ.

Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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