«Заработают на бегунах ещё миллиарды» – в Киеве вскрыли воровскую схему Зе-команды

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«Воюющая с Россией» команда президента Украины Владимира Зеленского зарабатывает миллиарды долларов за продажу разрешений мужчинам призывного возраста бежать за границу.

Об этом в эфире своего блога рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Квартал 95» не дремлет. Новый сценарий – ужесточение выезда за границу мужчин призывного возраста готовят нам «кварталовцы». Для этого разыгрывается целый спектакль. Я думаю, вы уже увидели его отголоски», – сказал Дубинский.

Он подчеркнул, что некоторые личности пытаются представить эту аферу как случайность, или даже военную необходимость. Однако это целенаправленная акция киевского руководства.

«Комик Андрей Щегель (бандеровец с Западной Украины – прим.), первый раз о нём слышу, уехал в Арабские Эмираты, и дал оттуда интервью Роману Скрыпину, который работает на «Гражданском ТВ», который финансируется за счёт бюджета. Уже что-то не то. Уехавший через государственную систему «Путь» комик Щегель даёт интервью государственному телеканалу, в котором заявляет, что «в Украине все попаянные, это блядский цирк, нех*й тут находиться». Он уехал, и не собирается возвращаться. И Минкульт Украины в лице Ткаченко «внезапно» возмущается интервью неизвестного никому комика, которое вдруг зачем-то показывает государственный телеканал, и заявляет, что уже подготовило и подаёт в Кабинет министров ужесточение порядка выезда мужчин призывного возраста за границу», – возмутился депутат.

Дубинский уверен, что всё это делается ради крупной схемы украинского руководства по заработку на войне.

«Если разложить все эти факты на столе, мы видим подготовленный заранее сценарий ужесточения порядка выезда за границу, который реализуется через публичную сферу, как это любят «кварталовцы», через скандал, который потом превращается в это самое ужесточение порядка выдачи разрешений на выезд волонтёрам для ВСУ. Потому что под видом этих разрешений из страны уезжают такие негодяи, типа Щегеля, которые потом оскорбляют украинцев. Не хотят Родину защищать. Это направленное действие, целью которого является повышение стоимости получения разрешения на выезд за границу. Если когда появился «Шлях» – выехать можно было за 500-700 долларов, или 1,5-2 тысячи долларов при многоразовой. А сейчас цена многоразовых поездок составляет 4-8 тысяч долларов. Об этом мне пишут десятки сообщений – люди, которые покупают эти разрешения. Если посчитать, что примерно десять миллионов граждан покинуло нашу страну с момента начала войны, и примерно миллион-полтора мужчин призывного возраста выехали за деньги через «Шлях», то получается три миллиарда долларов, которые получили все участники этой схемы, от министерств до военных администраций. То есть, схему выезда волонтёров за границу, которые привозят полезные штуки для ВСУ, превратили в платную услугу по выпуску мужчин призывного возраста за границу», – добавил парламентарий.

Он ометил, что команда Владимира Зеленского дерёт деньги даже с тех, у кого должна быть «бронь». Так, морякам, чтобы пойти в рейс, также надо расстаться с несколькими тысячами долларов.

«Ситуация на фронте накаляется, мобилизация увеличивается. И люди, кто ещё ждал окончания войны в ближайшее время, верил коллективному Подоляку, который п**дел с телевизора, ему перестали верить. Как перестали верить Арестовичу, которого убрали. Скоро таким же образом уберут Подоляка и поставят следующего, который будет рассказывать, что через два-три дня всё закончится. И люди перестают верить, и всё-таки решают уезжать. Но самая большая часть уехала, осталось меньшее количество, и для них поднимают цену. Это обычная практика любого рынка, где формируется дефицит предложений. Они уже заработали от трёх до шести миллиардов долларов, выпуская мужчин за границу, и хотят ещё примерно столько же заработать в ближайшее время», – подчеркнул он.

«Для этого Щегель делает тупейшее заявление на государственном телеканале, после чего Минкульт говорит о том, что будут ужесточать. А ужесточение – это и есть повышение стоимости», – подытожил Дубинский.