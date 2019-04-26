СБУ начала расследование против меджлисовского пропагандиста Муждабаева

26.04.2019, Киев, Игорь Петров

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении переехавшего в Киев бывшего российского журналиста Айдера Муждабаева, ныне одного из руководителей меджлисовского телеканала ATR, который во время выборов разместил в Facebook угрозы того, что ветераны т.н. АТО будут убивать сторонников Владимира Зеленского как потенциального участника сговора с Москвой, даже если это приведет к отторжению новых украинских территорий.

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О расследовании сообщил депутат Верховной Рады экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук из партии Олега Ляшко, который написал заявление в СБУ против Муждабаева (Мосийчук также является открытым противником идеи меджлисовцев о крымско-татарской автономии).

«По моему депутатскому обращению, в отношении Айдера Муждабаева за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, СБУ расследуется уголовное производство.

Дело касается поста в ФБ Муждабаева, где после первого тура выборов он призвал стрелять в спину тем, кто проголосовал не за Порошенко, и отколоть 6-8 областей Украины!

Считал и считаю, что такие призывы недопустимы и тот, кто их произносит должен быть наказан!» – сообщил Мосийчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне друг Муждабаева – беглый российский либерал Аркадий Бабченко, который также обслуживал штаб Петра Порошенко, заявлял, что после выборов получает предложения убираться из Украины.

Ранее бывшая коллега меджлисовца, московская журналистка Екатерина Петухова рассказала, что Муждабаев во время работы в РФ получил квартиру в центре Москвы от мэрии российской столицы, при этом продолжая продвигать меджлисовские темы в издании и ненавидеть Россию.

«Мэрия Москвы, кровавый то бишь режим, дала ему в Москве квартиру в одной станции от Садового кольца! Тиран неумолимо жесток! Скотина, бл..ь! При этом, Россию ненавидел всегда! 10 лет мы вместе в МК работали. Меджлис этот сраный проталкивал в МК ежедневно. Сам к Крыму, правда, никакого отношения не имеет. Родился в Тамбове. И мама у него русская, чтоб вы понимали. Вот так оскотиниваются люди», – заявила Петухова.