СБУ нашла, а Зеленский наградил якобы расстрелянного пленного

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Украинская власть решила поставить точку в идентификации украинского военнослужащего, якобы на камеру расстрелянному русскими.

Напомним, что ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в сети появилось видео военнослужащего с символикой ВСУ. Стоя в вырытой траншее, он произносит «Слава Украине!», после чего в него стреляют из автомата под возглас «Сдохни, сука!».

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Примечательно, что украинская сторона, сразу же обвинившая Россию, долгое время не могла выяснить, кто изображен на ролике, называя разные фамилии и подразделения.

А буквально вчера СБУ сообщила, что на ролике якобы фигурирует снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Месяц назад его похоронили в Нежине, а тело якобы удалось вернуть при обмене телами погибших.

В итоге президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Мациевскому.

«Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его «Слава Украине»! Светлая память и всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим «Слава Украине», – заявил Зеленский.