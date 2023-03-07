Кто убит на видео под названием «Расстрел украинского пленного»?

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Не утихает скандал, связанный с якобы расстрелом российскими военными украинского военнопленного.

На ролике можно увидеть человека в военной форме, который стоит в вырытой яме. Он курит и произносит «Слава Украине!», после чего его расстреливают из автомата, причем то ли снимающий, то ли стреляющий восклицает «Сдохни, сука!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская сторона сразу же ухватилась ролик и начала обвинять русских в военном преступлении.

«Мы найдем убийц», – пригрозил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

А уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил видео «международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России».

О начале расследования заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, причем он назвал случившееся «фактом убийства русскими пленного военнослужащего» Министр потребовал привлечь к делу Международный уголовный суд.

Главарь неонацистской группировки «С14» Евгений Карась сообщил, что на ролике – ВСУшник из 72-й бригады с позывным «Магнит». Правда, потом выяснилось, что «Магнит» вполне себе живой и здоровый. На данный момент так и неизвестно, кто фигурирует в ролике.

Парламентская фракция правящей партии «Слуга народа» намерена направить президенту обращение с просьбой присвоить фигуранту ролика звание Героя Украины посмертно.

«Украинская пропаганда начинает лепить из расстрелянного солдата образ нового «героя Украины. Между тем все больше и больше фактов говорит, что это постановка (с несчастливым, увы для «актера», которому не показали весь сценарий, концом). Единственно, что пока до конца непонятно, кто именно палачами Зеленского был расстрелян – «свой» солдат ВСУ или все-таки русский военнопленный», – комментирует ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.

В свою очередь экс-заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что на видео показан расстрел российского пленного, которого одели в украинскую форму ради международного скандала и обвинения российской стороны в военных преступлениях.

«Мне удалось найти человека, со сходством на 84%, а это очень много. У меня есть все его данные. Этот человек из Самарской области, был мобилизован в октябре 2022 года в одно из подразделений, которое сейчас на передовой. О его судьбе буду точно знать завтра. Если моя версия подтвердится, и я точно буду знать, что его родственники в курсе, то данные и фотографии опубликую здесь», – сообщил Безсонов.

Позже продюсер BBC-Украина София Кочмар-Тимошенко заявила, что ее подруга якобы узнала в убитом своего брата.

«Впрочем, после того, как Владимир Зеленский объявил погибшего героем, украинские медиа будут держать марку до последнего и наверняка найдется еще не один украинец, который узнает в нем своего побратима. На деле пока ни одна из сторон не смогла точно установить личность бойцы — и многое указывает на то, что весь инцидент является украинской провокацией, а убитый был военнослужащим ВС РФ», – ставить под сомнение очередное «опознание» телеграм-канал «Рыбарь».