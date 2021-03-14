СБУ негодует: Подростки безнаказанно бьют наших сотрудников

14.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В связи избиением экс-боевиков «АТО» группой подростков-дзюдоистов, сослуживцы пострадавших направили в Министерство образования и Министерство молодёжи и спорта обращение с требованием «организовать публичные обсуждения хулиганских действий подростков» силами атошников. Однако чиновники проигнорировали требование «патриотов».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы публично обратились в Министерство образования и науки Украины, обратились к министру молодёжи и спорта, а также обратились к руководителям двух организаций, под эгидой которых выступают эти юноши на различных соревнованиях, пока им выступления обеспечивают в том числе и офицеры СБУ, рискующие своими жизнями в «АТО».

Данное публичное обращение, на данный день его подписали более шестидесяти ветеранов «АТО», несколько общественных организаций. Но, к сожалению, мы никакой реакции не получили. Наверное, государственные структуры в лице уважаемых министров очень заняты более важными задачами, чем воспитание наших молодых дарований, позволяющих себе настолько цинично избивать сотрудников СБУ и участников «АТО», – возмутился Гуськов.

Отметим, что за обычную бытовую драку юных спортсменов внесли на курируемый спецслужбами сайт «Миротворец», где размещаются данные лиц, причисляемых к противникам киевского режима.