СБУ обрушила репрессии на пользователей соцсетей за поддержку России

Игорь Шкапа.  
20.11.2023 13:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политические репрессии, Россия, СБУ, Соцсети, Украина


Украинские репрессивные органы продолжают выявлять пророссийски настроенных граждан, причем даже в западных регионах страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские репрессивные органы продолжают выявлять пророссийски настроенных граждан, причем даже в западных регионах страны....

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Отмечается, что удалось задержать «еще двух прокремлевских интернет-агитаторов, действовавших в Харькове и Ивано-Франковске». Они поддерживали СВО, героизировали российских военнослужащих и восхваляли СССР.

«Так, в Прикарпатье киберспециалисты СБУ задержали вражеского агитатора, который популяризировал боевиков российской частной военной компании «Вагнер» и распространял фейковые «новости с фронта». Также он пытался дискредитировать украинских военных на передовой в Донецкой области украинских защитников, прежде всего защитников Авдеевки.

По данным следствия, фигурантом является уроженец села Дубенки, бывший сотрудник пенитенциарной службы», – говорится в сообщении.

Похожими взглядами отличался и задержанный в Харькове.

«По материалам СБУ он ранее получил уведомление о подозрении, а после этого начал скрываться от следствия и пытался бежать в Россию. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разыскали фигуранта и задержали его. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий. Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей», – уточнили в украинской спецслужбе.

Каждому из задержанных грозит до восьми лет лишения свободы.

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