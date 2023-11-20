СБУ обрушила репрессии на пользователей соцсетей за поддержку России

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Украинские репрессивные органы продолжают выявлять пророссийски настроенных граждан, причем даже в западных регионах страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что удалось задержать «еще двух прокремлевских интернет-агитаторов, действовавших в Харькове и Ивано-Франковске». Они поддерживали СВО, героизировали российских военнослужащих и восхваляли СССР.

«Так, в Прикарпатье киберспециалисты СБУ задержали вражеского агитатора, который популяризировал боевиков российской частной военной компании «Вагнер» и распространял фейковые «новости с фронта». Также он пытался дискредитировать украинских военных на передовой в Донецкой области украинских защитников, прежде всего защитников Авдеевки.

По данным следствия, фигурантом является уроженец села Дубенки, бывший сотрудник пенитенциарной службы», – говорится в сообщении.

Похожими взглядами отличался и задержанный в Харькове.

«По материалам СБУ он ранее получил уведомление о подозрении, а после этого начал скрываться от следствия и пытался бежать в Россию. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разыскали фигуранта и задержали его. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступных действий. Фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей», – уточнили в украинской спецслужбе.

Каждому из задержанных грозит до восьми лет лишения свободы.