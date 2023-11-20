Кто в действительности написал резонансную статью Залужного?

Анатолий Лапин.  
20.11.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Статью о реальном положении дел на фронте, которая вышла в британском журнале The Economist, писал не главком ВСУ Валерий Залужный, хотя он и корректировал материал и подписался под ним.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Статью о реальном положении дел на фронте, которая вышла в британском журнале The Economist,...

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«Он ее редактировал, давал для нее идеи. У меня есть идеи, но я не хочу их высказывать – возможно, писал человек, которого уже нет в живых. Очень удивительная смерть в удивительный момент. А, возможно, ее писал кто-то из генералов, которые специализируются на стратегии войн, например, Кривонос или кто-то из генералов из окружения Залужного. Но он ее читал и редактировал точно, он под ней подписался», – сказал эксперт.

По его словам, статья «написана не в стиле Залужного».

«Эта статья написана слишком высоким слогом, слишком высоким и техническим слогом. Посмотрите разницу между интервью и статьей Залужного – там разные слова, разная семантика. Такое впечатление, что тема одна, а люди разные. Но если статью не писал Залужный, а писал какой-нибудь адъютант или генерал, например, то это ситуацию не упрощает, а еще и усложняет. Это означает, что это специально сформированная политическая позиция», – заявил Бортник.

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