26.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Провокации, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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СБУ обвинила разведчика из России в вербовке человека Гройсмана


Украинские спецслужбы обвинили начальника оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС России в подстрекательстве к совершению госизмены чиновником из правительства Украины.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении сотруднику разведки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который вербовал граждан Украины и «использовал» их в интересах агрессора», – утверждается в сообщении.

Спецслужба заявляет, что, например, в 2017 году он склонил к сотрудничеству заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины.

«Украинский чиновник согласился собирать и передавать российским спецслужбам сведения в сфере обороны, экономики и отношений с международными партнерами», – заявили в СБУ.

Украинский чиновник был признан виновным в государственной измене в пользу российских спецслужб, получил тюремный срок и в сентябре 2019 года передан России в рамках обмена.

Досудебное расследование по делу «российского разведчика» продолжается.

Напомним, что 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о задержании на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина. Речь шла о Станиславе Ежове – заместителе руководителя протокола премьер-министра. Ежов якобы информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана.

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