СБУ объяснили, за кем нельзя следить. И это не Зеленский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Долгоиграющий скандал о незаконной слежке за киевскими грантоедами из проекта Bihus.Info и последовавшей за тем реакции прозападного медиасообщества Украины, о котором я писал в одной из предыдущих колонок, получил неожиданное развитие.

Поскольку власть ушла в глухую несознанку, «утопающие» взяли дело собственного спасения в свои руки и провели расследование, итоги которого внезапно вывели на Департамент защиты национальной государственности СБУ – именно это подразделение «Избушки», по версии грантоедов и осуществляло за ними незаконную слежку.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Расследование «Бигусов» установило, что слежка велась силами 30 человек

«За день до вылазки Bihus.Info в загородный комплекс, свой «корпоратив» там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номера прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы», — утверждает основатель проекта Денис Бигус.

Были обнаружены места, где были расположены скрытые камеры. Речь идет о территории известного в узких кругах и весьма элитного развлекательного комплекса «Украинское село» под Киевом. «Жучки» там были понатыканы во всех гостиничных номерах сотрудников и даже в сауне. Особо не заморачиваясь, сбущники бронировали все номера сотрудников конторы Бигуса за день до их заезда и сразу же после их отъезда.

Все эти подробности, естественно, были выложены в Сеть и что удивительно, реакция власти последовала прямо таки молниеносная. Уже, 31 января главу спалившегося на незаконной слежке департамента СБУ Романа Семенченко без каких-либо объяснений уволили указом Зеленского, несмотря на то, что сам он в телефонном разговоре с журналистами Бигуса отрицал свою причастность к скандальной спецоперации.

Более того, в СБУ зачем-то решили оправдаться и в день выхода президентского указа опубликовали на своем сайте следующий комментарий:

«Мы осознаем, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, реализация которого должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу СМИ и гарантировать им достаточный уровень безопасности».

Кроме того, «Избушке» пообещали «кадровые решения».

Естественно, все восприняли этот сеанс самокритики так, как и положено в такой ситуации – мол, на воре и шапка горит.

Другое дело, что посыпая голову пеплом и винясь у Малюка (глава СБУ) осуществляют спецоперацию уже другого рода – прикрывают задницу Зеленского или кого-то из приближенных к нему топов Банковой, принимая огонь критики на себя и отвлекая внимание «цепных псов заокеанской демократии» от истинных заказчиков этого вопиющего даже по украинским меркам безобразия. Ведь козе понятно, что топтуны из СБУ – всего лишь исполнители. Им что приказали, то они и творят.

Бросаются в глаза и другие нарочитые странности. Так, с одной стороны, в СБУ вроде бы повинились и даже схарчили публике козла отпущения. Но одновременно, будто нарочно для создания эффекта биполярочки, продолжают утверждать, что слежка за журналистами происходила в рамках «противодействия организованной наркопреступности».

И продолжают лепить горбатого дальше, возбудив уголовное производство по статье 359 УК Украины — незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. «Бигусы» в рамках этого дела проходят как соучастники преступления.

«По имеющейся оперативной информации, среди клиентов дилеров, по которым наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info», — утверждают в СБУ.

Все это дает основание киевским конспирологам строить версии о том, что «Зеленского подставили» и увольнение начальника спалившихся топтунов Семенченко – это, возможно, только начало.

«Возникает подозрение, что в этом случае пожертвовали пешкой. Вполне вероятно, что инициатива относительно осуществления слежки поступила сверху. Как далеко сверху – мы еще не знаем. Речь снова и снова идет об офисе президента, хотя пока мы еще не можем этого утверждать», – комментирует ситуацию представитель «Репортеров без границ» Биргер Шютц.

Глава профильного комитета Рады по вопросам свободы слова экс-грантоед от прозападной либеральной партии «Голос» Ярослав Юрчишин убежден, что слежка за журналистами со стороны СБУ была «политическим заказом». Правда, он не уточняет, чьим именно.

«Эти люди подставили президента. Не думаю, что Зеленский и Малюк были в курсе. Но указание было дано на достаточно высоком уровне», – говорит депутат от «Голоса». Юрчишин скептически воспринял вызов на ковер в Раду начальника СБУ Малюка – по его словам «это не юрисдикция СБУ. Такими вопросами должна заниматься Национальная полиция».

Но кто бы ни следил за подчиненными Бигуса – сам по себе это страшный скандал. Особенно в рамках того дискурса симулятивной демократии западного типа, построением которой так гордятся в Киеве. Ведь, что получается?

А получается, что наибольшую опасность для украинского государства во время войны представляют не внешние враги, а «свои же» журналисты – самим Соросом приставленные к святому делу – сбору деклараций украинских госслужащих и прочей «антикоррупции».

Если бы «Избушка» случайно или преднамеренно затоптала сапожищами обычного правдоруба без «крыши» в посольствах, скандала бы не было вовсе, ну или это была бы недолго живущая сенсация на пару дней. Но получилось так, что ведая о том или не ведая, но СБУ замахнулась на важный элемент выстроенной в стране в постмайданные годы системы внешнего управления.

Тот же Бигус, если что, довольно важная птица, входящая в общественный совет при созданном под давлением американцев и напичканном их кадрами Национальном антикоррупционном агентстве Украины (НАБУ).

Глава СБУ Малюк отчитался о перегибах своих подчиненных перед послами G7, но грантоедам этого мало и они требуют крови, справедливо полагая, что из этого дела можно и нужно создать важный прецедент, который сделает их неприкасаемыми для оперативной разработки туземных спецслужб и поставит в зависимое положение исключительно перед американскими структурами. Надолго отбив охоту у местных «рыцарей плаща и кинжала» копаться в грязном белье тех, кто выполняет для американцев грязную работу.