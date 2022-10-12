СБУ объявила врагом и намерена репрессировать митрополита, поминавшего патриарха Кирилла

Винницкому митрополиту УПЦ Ионафану, у которого вчера проходил обыск, намерены выдвинуть обвинение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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В рамках работы по нейтрализации угроз государственной безопасности следствие установило, что даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику «Кремля и одобрял действия России», – сообщили в украинской спецслужбе.

Утверждается, что митрополит «на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни».

При этом инициированная СБУ экспертиза «подтвердила противоправный характер действий злоумышленника».

Во время обысков у священника изъяли: компьютерную технику и мобильные терминалы, печатные материалы пророссийского содержания.

«В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении. Продолжается досудебное расследование», – отчитались в СБУ.

В свою очередь обозреватель Аркадий Малер называет случившееся «обычной историей» для нынешней Украины.

«…на православного митрополита написали донос, что он, оказывается, поминает на Литургии имя предстоятеля своей Поместной Церкви – Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И к нему тут же явились головорезы из СБУ выискивать «московский след». Сейчас на Украине за такое не то что посадить, но и убить могут. Я лично вообще удивляюсь, что в этом квазигосударстве еще есть какие-то каноническое священники и архиереи, осмеливающиеся признавать себя частью Русской Церкви.

Все эти люди совершают подвиг настоящего исповедничества, и именно в этом качестве их имена останутся в Священной Истории. В то время как имена Онуфрия Березовского, Ионы Черепанова, Николая Данилевича и всех, кто поддержал Феофаньевский лжесобор, останутся в ряду очередных, сто десятых украинских раскольников, представляющих очередную, сто десятую «истинно-украинскую церковь», конкурирующую за право быть самой русофобской сектой где-то в северо-американских прериях», – пишет Малер.