СБУ опубликовала постановку с «признаниями» похищенного наблюдателя ЛНР

14.10.2021 23:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские спецслужбы опубликовали материал с человеком, называющим себя наблюдателем Представительства ЛНР в СЦКК, которого накануне похитила ДРГ ВСУ с линии разграничения в районе Золотого на Донбассе.

Видеоролик с «допросом» опубликовала пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео человек с заретушированным лицом представляется (этот момент «запикан» – ред.) и рассказывает, что является сотрудником Представительства ЛНР в СЦКК.

По словам мужчины, когда его задержали боевики ВСУ, на нём была каска, бронежилет и нарукавник с надписями СЦКК. При этом задержанный признаётся, что при нём был пистолет Макарова с обоймой, который он взял с собой «в тайне от командования» и носил, «вопреки уставу», на чём «допрос» и заканчивается.

При этом в СБУ утверждают, что задержанный якобы грубо нарушил достигнутые договоренности, находясь на той территории, где был захвачен, да еще и с оружием.

«Как удалось установить сотрудникам СБУ, злоумышленник является участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году. В 2014 году он вступил в ряды бандформирования «Брянка СССР». Впоследствии «служил» в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО \ ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасном и Золотом», – отрапортовали в пресс-службе.

В официальном видеоролике также опубликовали фрагмент видео якобы из телефона задержанного, где люди, предположительно в форме бойцов ЛНР, ведут огонь из миномёта. Примечательно, что сам якобы фигурант на видео остаётся с заретушированным лицом, при этом в пресс-службе посчитали необходимым добавить в кадр титры с пояснением, что в момент обстрела задержанный очень радуется происходящему.

В СБУ добавили, что фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается досудебное следствие, сообщает украинская спецслужба.

В то же время в ЛНР утверждают, что к похищенному наблюдателю СБУ применяют пытки.

«Нам достоверно стало известно, что к задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяк Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты – с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний», – сказал в ходе брифинга официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Также видеоролик украинских спецслужб прокомментировал луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Итак, СБУ опубликовало видео с допроса нашего представителя в СЦКК. Почему «запикали» фамилию, если она обнародована? Почему замылили лицо? Наверное, потому что не били!? Почему за пистолет говорит? Видео с телефона клёвое, но его правдоподобность весьма хромает. А где, кстати, признание в убийстве в 2010 году!?» – озвучил эксперт ряд возникших вопросов.