04.11.2021 22:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сотрудники СБУ «разоблачили хакерскую группу», которая якобы по заказу ФСБ России взламывала украинские государственные компьютерные сети и похищала имеющиеся в них данные.

Об этом в ходе брифинга заявил и.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при взаимодействии с Главным управлением Министерства обороны Украины, разоблачила преступления участников хакерской шпионской группировки «Армагеддон», деятельность которой обеспечивается и координируется ФСБ РФ», – сказал он.

Руководитель департамента утверждает, что данная хакерская группа заражала государственные компьютерные сети вирусом, который открывал злоумышленникам доступ к любой хранящейся в них информации, а также позволял брать государственные электронные сети под контроль.

В общей сложности были заражены более полутора тысяч электронных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины.

«Удачная реализация отдельных атак давала возможность хакерской группировке получать контроль над государственными системами, совершать похищение и сбор информации с ограниченным доступом. Проводить акции информационно-психологического влияния, блокировать и выводить из строя автоматизированные системы», – сочинял Витюк.

По его словам, данная хакерская группа находится в Крыму, а некоторые её участники являются бывшими гражданами Украины. По отношению к ним в Киеве возбуждено уголовное дело по статье «измена родине».

«Это беспрецедентная операция в истории СБУ, и вообще разведсообщества Украины, когда мы проникли в самое сердце хакеров ФСБ, идентифицировали их. Мы получили огромный массив технических данных, но кое-что мы не можем публиковать из-за тайны следствия. Но нам удалось установить исполнителей и заказчиков, собрать технические данные об инфраструктуре и вредоносном программном обеспечении, которое использовалось преступниками», – доложил СБУшник.

Тем не менее, несмотря на «тайну следствия», Илья Витюк свободно опубликовал имена и фотографии «преступников», а также некоторые телефонные разговоры, которые якобы были перехвачены у сотрудников ФСБ. Именно эти публикации и стали основным «доказательством» вины России в кибератаках на Украину.

Также он заявил, что Киев уже намерен предоставить международному сообществу все имеющиеся материалы – чтобы обвинить Россию в «агрессии».

«В данном случае чрезвычайно важным является сообщение мировому сообществу. Это подчёркивает уровень профессионализма СБУ, так и в очередной раз подтверждает уровень агрессии РФ. А киберагрессия, фактически, это тоже агрессия, что мы видим на востоке нашей страны. И это очередное доказательство, которое может быть использовано в дальнейшем. Мы будем заниматься этим вопросом и с мировым сообществом касательно введения новых санкций и продления уже существующих. То есть, это – то доказательство, которым можно оперировать на мировой арене», – резюмировал сотрудник СБУ.

Напомним, несмотря на восстановление «сотрудничества» в сфере кибербезопасности между Вашингтоном и Москвой, США продолжают призывать своих сателлитов совершать нападки на Россию.