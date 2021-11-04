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04.11.2021 22:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Tехнологии, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина
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СБУ отчиталась о «перемоге» – в государственных компьютерных сетях выявлен «русский» вирус

Новости УкраиныСотрудники СБУ «разоблачили хакерскую группу», которая якобы по заказу ФСБ России взламывала украинские государственные...

Сотрудники СБУ «разоблачили хакерскую группу», которая якобы по заказу ФСБ России взламывала украинские государственные компьютерные сети и похищала имеющиеся в них данные.

Об этом в ходе брифинга заявил и.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при взаимодействии с Главным управлением Министерства обороны Украины, разоблачила преступления участников хакерской шпионской группировки «Армагеддон», деятельность которой обеспечивается и координируется ФСБ РФ», – сказал он.

Руководитель департамента утверждает, что данная хакерская группа заражала государственные компьютерные сети вирусом, который открывал злоумышленникам доступ к любой хранящейся в них информации, а также позволял брать государственные электронные сети под контроль.

В общей сложности были заражены более полутора тысяч электронных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины.

«Удачная реализация отдельных атак давала возможность хакерской группировке получать контроль над государственными системами, совершать похищение и сбор информации с ограниченным доступом. Проводить акции информационно-психологического влияния, блокировать и выводить из строя автоматизированные системы», – сочинял Витюк.

По его словам, данная хакерская группа находится в Крыму, а некоторые её участники являются бывшими гражданами Украины. По отношению к ним в Киеве возбуждено уголовное дело по статье «измена родине».

«Это беспрецедентная операция в истории СБУ, и вообще разведсообщества Украины, когда мы проникли в самое сердце хакеров ФСБ, идентифицировали их. Мы получили огромный массив технических данных, но кое-что мы не можем публиковать из-за тайны следствия.

Но нам удалось установить исполнителей и заказчиков, собрать технические данные об инфраструктуре и вредоносном программном обеспечении, которое использовалось преступниками», – доложил СБУшник.

Тем не менее, несмотря на «тайну следствия», Илья Витюк свободно опубликовал имена и фотографии «преступников», а также некоторые телефонные разговоры, которые якобы были перехвачены у сотрудников ФСБ. Именно эти публикации и стали основным «доказательством» вины России в кибератаках на Украину.

Также он заявил, что Киев уже намерен предоставить международному сообществу все имеющиеся материалы – чтобы обвинить Россию в «агрессии».

«В данном случае чрезвычайно важным является сообщение мировому сообществу. Это подчёркивает уровень профессионализма СБУ, так и в очередной раз подтверждает уровень агрессии РФ. А киберагрессия, фактически, это тоже агрессия, что мы видим на востоке нашей страны.

И это очередное доказательство, которое может быть использовано в дальнейшем. Мы будем заниматься этим вопросом и с мировым сообществом касательно введения новых санкций и продления уже существующих. То есть, это – то доказательство, которым можно оперировать на мировой арене», – резюмировал сотрудник СБУ.

Напомним, несмотря на восстановление «сотрудничества» в сфере кибербезопасности между Вашингтоном и Москвой, США продолжают призывать своих сателлитов совершать нападки на Россию.

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