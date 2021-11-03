Россия-США: Странная кибербезопасность в одни ворота

03.11.2021 14:52 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

В последний день октября мировые СМИ опубликовали новость о негласных переговорах между Кремлём и Белым домом, посвящённых кибербезопасности, ссылаясь на издание The New York Times. Вскоре последовало официальное подтверждение вашингтонской администрации.

Стало известно, что с американской стороны в двусторонних консультациях участвовала группа специалистов во главе с советником Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер, а сами консультации длились в течение трёх месяцев. Всего состоялось четыре раунда переговоров.

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Удивляться здесь, в общем-то, не приходится. Решение о перезапуске двустороннего взаимодействия по кибернетической безопасности было официально объявлено Путиным и Байденом 16 июня на саммите в Женеве, а инициатива и вовсе была озвучена американским президентом ещё весной.

Вообще же, консультации между Россией и США по вопросам обеспечения информационной безопасности были прерваны Вашингтоном в одностороннем порядке ещё семь лет назад в связи с событиями вокруг Крыма, Донбасса и Украины.

Ситуация усугубилась в 2016 году, как только Демпартия США обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Как бы там ни было, но при «пророссийском» Трампе сотрудничество по вопросам кибербезопасности было сведено к минимуму, а ЦРУ и АНБ, напротив, получили дополнительное финансирование и карт-бланш на развязывание войны в информационном пространстве против России, Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и ряда других стран.

Теперь, надо думать, у американцев так «подгорело», что они были вынуждены восстанавливать обрубленные связи в форсированном режиме на самом высоком уровне.

По информации из открытых источников, трехмесячные консультации уже дали первые результаты: из даркнета исчезли группы киберпреступников Evil Corp, TrickBot и REvil. Есть данные, что прекращена деятельность хакерской группировки Grief, не так давно заразившей вирусом-вымогателем сервера влиятельной Национальной стрелковой ассоциации США.

Интересно, что американцы упорно связывают некоторые из этих группировок с Кремлём. Разумеется, не приводя никаких веских доказательств.

Несмотря на явные позитивные сдвиги, американцы остаются американцами, явившись на переговоры с откровенным желанием – заставить партнёра играть в одни ворота.

Российским представителям был предъявлен список «хакеров ГРУ» с заявлением, что в Вашингтоне теперь ждут арестов и уголовных дел в качестве доказательства готовности продолжать диалог.

Вдобавок, возобновление сотрудничества не мешает американцам, как и прежде, призывать союзников и «шестёрок» к коллективному давлению на Россию в киберпространстве.

В качестве примера реакции на призыв гадить России, может служить свеженькая статья издания-иноагента «Русская служба Би-би-си», в которой назывались конкретные имена «хакеров ГРУ» со ссылкой на контрразведку Нидерландов, с примечанием, написанным представителем «Атлантического совета», – одного из наиболее одиозных НКО, проводящих агрессивную антироссийскую политику.

Выпады в статье были настолько глупы и бессодержательны, и так отдавали пошлым детективом, что вскоре издание предпочло убрать её из новостного листа.

Следует отметить, что всё то время, пока специалисты России и США в области информационной безопасности вели переговоры, из Вашингтона регулярно слышались угрозы со стороны госсекретаря Блинкена и других чиновников о намерении наказать Москву за хакерские атаки на чувствительные американские объекты, а Байденом и вовсе был объявлен «месячник кибербезопасности» в духе брежневских времён.

Не менее показательно, что вашингтонский официоз остался традиционно глухим к доводам российских официальных лиц, что США продолжают удерживать пальму первенства по количеству кибератак на важные инфраструктурные объекты России (по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам) и заявлениям МИД РФ «о медленном прогрессе в диалоге США по кибербезопасности».

«За последний год наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы были из США, примерно половина. Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам. Ответов было только девять. В наш адрес было около десяти запросов, на каждый были даны ответы», – прокомментировал возобновление взаимодействия российских и американских специалистов в области кибербезопасности глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом министр добавил, что после саммита в Женеве «американцы согласились перейти от спорадических обвинений и жалоб к системной работе».

Сообщают, кстати, что Байден в Женеве передал Путину списочек из нескольких десятков организаций, за которые просил особо – «не подвергать атаке русских хакеров».

В целом, итоги трёхмесячного сотрудничества с американцами в области кибербезопасности подвёл представитель МИД РФ Сергей Рябков:

«Москва заинтересована в обсуждении с Вашингтоном проблемы вирусов-вымогателей, но не хочет, чтобы взаимодействие сводилось только к этой теме. «Расширение тематики и повестки дня, на чем мы настаиваем, остается нашей задачей. Сдвиги в этом направлении есть, но они недостаточны. Американские коллеги по-прежнему стремятся всю работу сфокусировать на том, что интересует их».

В США возобновление контактов специалистов комментируют крайне скупо, однако, если судить по выступлению директора управления Белого дома по кибербезопасности Криса Инглиса в одном из аналитических центров, американцы менять своё враждебное отношение к «российской угрозе в информационном пространстве» не готовы. Они объясняют снижение активности преступных хакерских группировок в даркнете неким «договорняком» между российскими властями и хакерами с предложением «залечь на дно и переждать бурю» последним. С ожидаемым выводом – продолжать давление на Россию.

Как водится, сотрудничество сотрудничеством, а враждебность к России накрепко вбита в рамки внутриполитической логики любого американского истеблишмента.

Впрочем, как утверждают российские наблюдатели, даже такое странное сотрудничество, когда один из партнёров тугой на оба уха и болен на голову – лучше, чем то, что было ещё полгода назад в киберпространстве, когда атаке американцев подвергся Ростелеком. Во всяком случае, будет кого тыкать носом в лужу при личной встрече, а не просто сотрясать воздух от негодования. Да и практика показывает, что специалистам зачастую найти общий язык куда легче, чем политикам…