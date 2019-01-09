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09.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политические репрессии, Спецслужбы, Украина
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СБУ похвасталась зачисткой соцсетей

За прошлый год на Украине силовики привлекли к ответственности порядка 50 человек за «антиукраинскую пропаганду» в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что всего силовики выявили и заблокировали 360 публикаций.

«49 администраторов социальных сетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу», – говорится в сообщении.

Ранее СБУ заявила о задержании руководителя «российской агентурной сети».

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