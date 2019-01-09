09.01.2019, Киев, Максим Карпенко
Политические репрессии, Спецслужбы, Украина
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СБУ похвасталась зачисткой соцсетей
За прошлый год на Украине силовики привлекли к ответственности порядка 50 человек за «антиукраинскую пропаганду» в соцсетях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сообщается, что всего силовики выявили и заблокировали 360 публикаций.
«49 администраторов социальных сетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу», – говорится в сообщении.
Ранее СБУ заявила о задержании руководителя «российской агентурной сети».
Метки: СБУ, социальные сети
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23:54 8 январяСпустя пять лет украинцы признали, что врали о пустых полках в Крыму
22:19 8 январяЗаксобрание Севастополя может выразить недоверие губернатору
21:35 8 январяАмериканцы не собираются помогать ВМСУ прорываться в Азов
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17:48 8 январяПервый пошел: Российский Крым признан в Киеве
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15:55 8 январяЕвреи напомнили о злодеяниях бандеровцев на Западной Украине
15:24 8 январяКомпания семьи Байдена будет добывать газ на Украине
14:42 8 январяВ Верховном суде Украины потребовали занять Севастополь, Донецк и Луганск
13:37 8 январяПорошенко едва не лишился глаза, попытавшись выстрелить из снайперской винтовки
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10:25 9 январяРоссия серьезно нарастила несырьевой экспорт
10:09 9 январяЛукашенко начал чаще встречаться с представителями Запада и нахваливать ЕС
9:45 9 январяАвтор теории о древних украх придумал, как вернуть Крым и Донбасс
8:33 9 январяНежелание Киева выполнять Минск привело к корректировке миграционной политики РФ
0:19 9 январяВ глазах двоится: «Свидомые» обвинили украинскую разведку в занижении российской угрозы
0:11 9 январяУкраинский прокурор пугает Россию морскими карами по всему миру
23:58 8 январяПо ком звонит колокол: в Севастополе срывается строительство важнейшего объекта
23:54 8 январяСпустя пять лет украинцы признали, что врали о пустых полках в Крыму
23:46 8 январяСмешки о надувных «Арматах» сменились паникой в Киеве
22:19 8 январяЗаксобрание Севастополя может выразить недоверие губернатору
21:35 8 январяАмериканцы не собираются помогать ВМСУ прорываться в Азов
21:16 8 январяВ Севастополе весной может смениться губернатор
19:27 8 январяКиевский политолог засомневался в том, что русофобия Порошенко- настоящая
19:21 8 январяФильм «Праздник». Гангрена в рамках приличия
18:57 8 январяПутин передаёт привет Грибаускайте: Литва больше не получит ни цента
18:10 8 январяУкраинские униаты стыдят Лукашенко и «безбожную» Россию
17:48 8 январяПервый пошел: Российский Крым признан в Киеве
17:08 8 январяИзраильское ТВ: Трамп может обменять Крым на Голанские высоты
14:55 8 январяСША шпионят с воздуха за Донбассом и Крымом
13:12 8 январяСдача Курильских островов может обернуться второй Аляской
12:11 8 январяИнфраструктурный конец: Украина доедает последний запас прочности
11:26 8 января«Япония хочет использовать Курилы для захвата Камчатки»
11:10 8 январяВ Аргентине послали киевских чиновников, требовавших признать Крым и Донбасс оккупированными
10:34 8 январяВ Киеве проболтались, как госдеповские СМИ пытаются втереться в доверие крымчанам
10:13 8 января«Сбербанк» выгоняет своих крымских вкладчиков на Украину
10:04 8 январяСавченко посылает Порошенко в азовский поход
8:41 8 январяГаличане уже готовы жить под Путиным – лишь бы не было войны
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