СБУ повесила плакат «Крым – це Украина» напротив посольства России

СБУ повесила плакат «Крым – це Украина» напротив посольства РоссииНовости Украины
В Киеве у здания посольства России Служба безопасности Украины вывесила билборд с надписью «Крым – это Украина!».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На плакате нарисована «аквила» с изображением СБУ в образе орла, попирающего ногами двуглавого змея, и надписью «Non captat muscas».
«Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина!» – говорится в сообщении СБУ.
Выходку украинской спецслужбы прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
По его данным, аналогичные плакаты также были размещены на улицах в Одессе, Херсоне, Мелитополе, Мариуполе.
«Это своего рода устрашение, чтобы украинский народ не мог высказывать своего мнения о Крыме. Чтобы люди понимали, чем это может для нах закончиться – все, кто будет говорить против Крыма и что Крым российский – они будут считаться сепаратистами, и ими будет заниматься СБУ», – рассказал Журавко «ПолитНавигатору».
Минувшим летом СБУ уже размещала билборды у российских дипведомств в Киеве, Одессе и Львове.
Также ранее «Нафтогаз» Украины начал развешивать по всей стране хвастливые борды с надписью «Пусть у кремлёвских пылает, потому что на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они». Однако позже из-за резкого повышения тарифов на голубое топливо Украину охватили митинги протеста.
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