12.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Провокации, Россия, Украина
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«Юмористы» из СБУ вошли во вкус – новые «малюнки» у консульств РФ


Вслед за появившимся вчера у консульства РФ в Харькове граффити о «перемогах» СБУ, сегодня у российских дипведомств Киева, Одессы и Львова появились билборды с примерно той же тематикой

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале пресс-службы СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому «Дню РФ», – сообщили в СБУ.

«СБУ-шный юмор…. Интересно, по какой статье в СБУ проводили расходы: реклама или административка?» – комментирует Telegram-канал «Милитарист».

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