21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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СБУ превратилась в репрессивную машину Порошенко

Вместо защиты граждан СБУ сегодня занимается репрессиями по приказу Петра Порошенко, бросая в тюрьму неугодных режиму общественных деятелей.

Таким мнением в ходе круглого стола в Киеве поделился бывший политзаключённый Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас столкнулись с такой ситуацией, когда Служба безопасности Украины, которая должна нас защищать, она нас не защищает. Она, по сути, превратилась в репрессивную машину президента, которая по его команде выполняет те или иные задачи.

Причём она не занимается поимкой реальных террористов. Проще ведь прийти к блогеру, который нигде не прячется, к журналисту, который ни от кого не скрывается, и сказать: «Давай мы тебя посадим, а там дальше разберёмся. Нам же нужно показывать, как мы боремся с Путиным, как у нас идёт «гибридная война». Должен же в этой войне у нас быть какие-то заключённые, какие-то враги, которых мы должны показывать обществу».

И таких врагов находят, в первую очередь, среди тех, кто критикует действующую власть, конечно же, по удивительной случайности», – сказал Василец.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что ООН признала существование незаконных пыточных тюрем СБУ на Украине.