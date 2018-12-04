СБУ продолжает прессовать православных священников

04.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские силовики провели обыски в епархиях канонической УПЦ в Житомирской области.

Священников обвиняют в нарушении ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как пояснил в эфире местного телеканала СК1 секретарь Житомирской епархии архимандрит Алексий, СБУ совместно с полицией искали литературу, которую можно было причислить к экстремистской.

«Указано, что в связи со следственными действиями было установлено, что возможное причастие к тому производство, которое идет относительно владыки Виссариона и Житомирской епархии. Инкриминируют изготовление и распространение литературы, которая разжигает межконфессиональную рознь», – заявил священник.

Всего, по данным Нацполиции в Житомирской области, у священников проводилось восемь обысков.

«Представители следственного управления ГУНП совместно с работниками УСБУ в области проводят санкционированные обыски. Всего их восемь, они проходят в городе Житомире. Один в столице, несколько в Коростене и Овруче. Обыски проводятся в помещениях, зданиях, а также частном жилище, которые принадлежат епархии или в которых проживают работники нескольких епархий. В рамках уголовного дело, возбужденного по ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает нарушение прав лица на основе его национальной, расовой принадлежности, религиозного вероисповедания», – заявила спикер Нацполиции области Алла Ващенко.

«ПолитНавигатор» сообщал, что обыск в доме, принадлежащем настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту Павлу, а также на территории монастыря, состоявшийся ранее – это прецедент политического преследования за критику украинских раскольников, которую власти теперь будут трактовать как «разжигание межконфессиональной розни».