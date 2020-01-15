СБУ пытает узников, используя опыт СС и Гуантанамо – бывший политзаключенный

15.01.2020, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

Украинские спецслужбы заставляют политзаключенных признаваться в «преступлениях» с применением бесчеловечных пыток, использовавшихся немецкими нацистами, а также надзирателями американского концлагеря «Гуантанамо».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал освобожденный по обмену из застенков СБУ российский волонтер Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На меня в первый день сильно психологически давили. Хотели, чтобы я сознался, что я являюсь военным советником Российской Федерации.

Когда они поняли, что это нереально, они пробовали сделать меня сначала действующим сотрудником ФСБ, потом агентом ФСБ. И по этому поводу меня уже конкретно пытали, делали все, чтобы я это сказал. И я это сказал после того, как ко мне применили пытку.

Я много чего прошел, но у каждого есть свой порог боли, и эту пытку я не выдержал – это пытка водой, разрешенная американцами в Гуантанамо. Эту пытку они ко мне применили в совокупности с другими методами воздействия. И я уже тогда сказал: «Ребята, вы скажите, что сказать, я скажу».

И вот, в интернете появился компрометирующий меня видеоролик. Если кто-то захочет его еще раз пересмотреть, может послушать. Там есть суфлер – сотрудник СБУ, который мне говорит, что мне необходимо сказать», – вспоминает бывший политзаключенный.

Однако, по его словам, самые изощренные истязания против неугодных киевскому режиму применялись в печально известном мариупольском аэропорту, превращенном в настоящую фабрику смерти.

«Те, кто проходил мариупольское СБУ, эти ребята еще побывали в санатории с точки зрения пыток, потому что те, кто попадали в мариупольский аэропорт, вот там ребята действительно страданули. Там применялся такой арсенал, что когда я слушал о пытках в мариупольском аэропорту от очевидцев, у меня даже мурашки по коже ходили.

Там и зубы пилили, и под ногти… В принципе, использовали практически все методы, которые в свое время использовали эсэсовцы при пытках советских партизан, разведчиков и военнослужащих.

А стандартные пытки в СБУ, это электричество – электрошокеры и подключение к постоянному току –, это и подвешивание на дыбу в наручниках, удушение с помощью пакета на голове, пытка водой, избиения и стрельба возле уха. Пытки в мариупольском СБУ проходили именно в тире. Через тир в Мариуполе прошли 100% политзаключенных.

Это, к сожалению, действительность современной Украины с ее псевдоевропейским путем развития», – отметил Кимаковский.

Напомним, ранее Игорь Кимаковский заявлял, что многих отобранных для обмена политзаключенных украинская прокуратура и СБУ пытаются обманом оставить в местах лишения свободы.