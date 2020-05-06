СБУ рапортует о задержании агента, сливавшего данные об украинских ракетах

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские спецслужбы якобы пресекли утечку в Россию важной документации о современном украинском оружии.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили очередную попытку российских спецслужб получить секретную информацию о перспективных отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли.

Сотрудники СБУ установили, что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинской спецслужбе», – отрапортовали в пресс-службе.

По информации ведомства, задержание произошло 6 мая якобы при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

«По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей» – добавили в СБУ.

Отметим, что ценность данной информации для ФСБ РФ вызывает большие сомнения, поскольку, как сообщалось ранее, новые украинские ракеты оказались опасны разве что для гражданских объектов, особенно на стадии испытания их в акватории Чёрного моря.

Кроме того, военкор Семен Пегов прямо указывал на то, что заявления чиновников об успешной разработке нового оружия и постановки с его испытаниями – это лишь профанация, связанная с утилизацией старых советских ракет.