СБУ схватила очередного «любителя безвиза» – депутата ЛНР, рванувшего в фашистскую Украину

21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали экс-депутата Народного совета ЛНР.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что задержанный принимал активное участие в событиях Русской весны в 2014 году и в принятии Конституции ЛНР. Во время обыска у него обнаружили паспорт республики и некоторые другие документы.

«Установлено, что он был «депутатом» так называемых «Народного совета» и «парламента Союза народных республик Л/ДНР. Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины», – сообщили в СБУ.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь ему может грозить пятнадцать лет с конфискацией имущества.

Напомним, некоторые чиновники ЛДНР и Крыма периодически решают съездить в «незалежную», и в результате оказываются задержанными СБУ.

Например, ранее в Киеве задержали бывшего высокопоставленного чиновника, который работал в Крыму уже после Русской весны и перехода полуострова в состав России.