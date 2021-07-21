21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Происшествия, Россия, СБУ, Украина
Просмотров:

СБУ схватила очередного «любителя безвиза» – депутата ЛНР, рванувшего в фашистскую Украину

Новости УкраиныВ Харьковской области сотрудники СБУ задержали экс-депутата Народного совета ЛНР. Об этом заявили в...

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали экс-депутата Народного совета ЛНР.

Об этом заявили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


В ведомстве сообщили, что задержанный принимал активное участие в событиях Русской весны в 2014 году и в принятии Конституции ЛНР. Во время обыска у него обнаружили паспорт республики и некоторые другие документы.

«Установлено, что он был «депутатом» так называемых «Народного совета» и «парламента Союза народных республик Л/ДНР. Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины», – сообщили в СБУ.



Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь ему может грозить пятнадцать лет с конфискацией имущества.

Напомним, некоторые чиновники ЛДНР и Крыма периодически решают съездить в «незалежную», и в результате оказываются задержанными СБУ.

Например, ранее в Киеве задержали бывшего высокопоставленного чиновника, который работал в Крыму уже после Русской весны и перехода полуострова в состав России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть