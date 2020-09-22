СБУ требует отменить музыкальный конкурс, посвященный Чайковскому

22.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Херсонское управление СБУ призывает запретить проводить в городе музыкальный фестиваль-конкурс «Бархатный сезон-2020», который был запланирован на 29-30 сентября.

Соответствующее предписание мэру города Владимиру Николаенко направил начальник управления Сергей Криворучко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте документа говорится, что конкурс может стать условием для обострения общественно-политической ситуации в областном центре.

«Указанное событие негативно воспринимается общественностью и вызвало значительный общественный резонанс среди жителей города. В связи с изложенным, с целью нивелирования возможных деструктивных и провокационных проявлений, рекомендуем пересмотреть целесообразность проведения вышеуказанного мероприятия. В то же время, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе Херсон, организация подобных массовых мероприятий может привести к ее усложнению», – говорится в письме.

Отметим, что в положении о проведении конкурса говорится, что он посвящен 180-летию со дня рождения выдающегося композитора Петра Чайковского.

Интересно, что конкурс русской музыки и песни должен был проходить при поддержке «Российского фонда мира», основателем которого является Владимир Путин. По мнению бывшего депутата Верховной рады от Херсона, Алексея Журавко, запрет может быть связан именно с этим.

«Интересно, а что через пианинные клавиши можно как-то «дестабилизировать» ситуацию? Или уже ноты музыки также несут опасность для бандеро-фашистского режима власти Украины? А как же мировое наследие, мировая культура «без национальностей и границ». Выходит, что разведка и контрразведка спецслужб Украины уже сама ставит свои штампы на культурные мероприятия в соответствующих, понятных только им, но не людям, целях», – написал Журавко в своем блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что вслед за закрытием школ с обучением на русском языке на Украине начинается и травля музыкальных школ, преподаватели которых осмеливаются популяризировать русскую культуру.

Так, херсонское пробандеровское издание «Телеграф» уже объявило, что директор музыкальной школы Игорь Полевиков, якобы, «тесно связан» с арестованной СБУ за госизмену после поездки в Крым местным преподавателем Татьяной Кузьмич, главой общественной организации «Русич».