В Херсоне травят детскую музыкальную школу за конкурс русской песни

16.09.2020, Херсон, Михаил Рябов

Вслед за закрытием школ с обучением на русском языке на Украине начинается и травля музыкальных школ, преподаватели которых осмеливаются популяризировать русскую культуру.

Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, приведя в пример ситуацию в Херсоне, где местная пресса склоняет коллектив детской музыкальной школы №3 за организацию конкурса русской музыки и песни при поддержке «Российского фонда мира», основателем которого является Владимир Путин.

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Украинские националисты выяснили, что музыкальная школа намеревается в конце сентября провести конкурс «Бархатный сезон-2020». В числе его организаторов оказались организации российских соотечественников, работающие с посольством РФ.

Местное пробандеровское издание «Телеграф» уже объявило, что директор музыкальной школы Игорь Полевиков, якобы, «тесно связан» с арестованной накануне СБУ за госизмену после поездки в Крым местным преподавателем Татьяной Кузьмич, главой общественной организации «Русич».

«Фонд создан для продвижения российских интересов за рубежом. «Культура» рассматривается спецслужбами РФ как оружие. Как далеко она зашла? Кто сегодня работает с Путиным?» – негодуют бандеровцы.

«Мы видим, что на Украине продолжается террор против русского языка и тех, кто на нем говорит. Это касается и родного для меня русскоязычного города Херсона. Общеизвестно, что с 1-го сентября все школы на Украине стали украиноязычными. Школ на русском языке на Украине, вопреки ст.10 Конституции Украины, уже нет! Теперь эти неадекватные ничтожества наехали на детскую музыкальную школу. На полную запущена программа уничтожения русских школ, русских учителей, а теперь и музыкальных школ, в которых популяризировались шедевры русской культуры», – возмущается Журавко.

По его мнению, публикация в прессе появилась с санкции украинских спецслужб.

«Знаю, с кем работают эти отпетые националюги. Они работают со спецслужбами. А, значит, за этим стоит власть, которая правит сегодняшней Украиной. Это всего лишь повод. Мол, общественность требует… Вот под этим соусом и будет все самое хорошее уничтожаться. Им не нужна грамотная молодежь, миролюбивая Украина. Им нужны бездумные нацики и пушечное мясо. А культурный человек – это всегда высоко цивилизованный человек, которых и не хотят видеть в Украине ее заокеанские кураторы», – рассуждает политик.