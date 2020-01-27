СБУ угрозами принудила многодетную мать шпионить в ЛНР

27.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Сотрудники СБУ, путем шантажа и физических угроз, завербовали жительницу Станично-Луганского района, многодетную мать Марину Недодаеву.

Об этом сообщается на официальном сайте МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам женщины, на территории Украины ей было отказано в присвоении статуса «Мать героиня», так как из восьмерых детей двое её дочерей проживают на территории Республики, что, по словам украинских чиновников, «хуже, чем тюрьма».

«Когда еду в Луганск, мне сказали, чтобы звонила сотрудникам СБУ, без их ведома я не проезжаю на эту сторону. Я общалась по их заданию в соцсети, они сказали упор делать на военнослужащих ЛНР. Вела переписку, если был контакт по телефону и назначалась встреча, то должна была встречаться в Луганске, чтобы узнать какие-то данные», – рассказала она.

Женщине была поставлена задача собирать сведения о военнослужащих ЛНР и вести среди них агитационную работу с целью перехода солдат Республики на украинскую сторону по фейковой программе СБУ «Тебя ждут дома», которая, по словам самих сотрудников спецслужб, давно не работает.

«Они угрожали, что с детьми может что-то случится, ребенок может под машину попасть, ты можешь с работы не дойти, подумай о близких и детях. Он сказал: «Вы тут никто, вы серая масса, вы никому не нужны. Можешь никуда не обращаться, я знаю твой каждый шаг все равно и буду действовать на опережение», – рассказала задержанная.

В МГБ ЛНР также напомнили, что в 2017 году аналогичным образом украинскими спецслужбами была завербована старшая дочь Недодаевой Ирина Щетинина, выполнявшая в течение года задания СБУ под угрозой расправы над её несовершеннолетним братом и сестрами.

При этом в ведомстве отметили, что в ходе следственных действий были установлены данные причастных к вербовке сотрудников СБУ, их противоправная деятельность задокументирована.

Согласно законодательству Республики, сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено и влечет за собой уголовную ответственность на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако своевременное обращение в правоохранительные органы ЛНР о попытке вербовки является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Напомним, ранее МГБ ЛНР сообщило об обнаружении вблизи линии соприкосновения двух тайников украинских диверсионно-разведывательных групп, содержавших более 10 тысяч единиц боеприпасов.