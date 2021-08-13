СБУ задержала иностранца и объявила его «агентом ГРУ»

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские контрразведчики разоблачили деятельность и задержали «агента» Главного разведуправления Генштаба ВС России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации силовиков, «агент ГРУ» интересовался применением в зоне ООС новых образцов оружия и военной техники, места дислокации подразделений ВСУ и так далее. Поймали его «на горячем» во время передачи сведений представителю российских спецслужб по электронным каналам связи».

«Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За эту «работу» он получал денежное вознаграждение», – говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Примечательно, что при этом в СБУ не опубликовали даже регион, в котором был задержан «шпион» с иностранным гражданством.

Напомним, это далеко не первый случай, когда украинские силовики проводят фейковые захваты. Так, накануне в Днепропетровске был задержан местный житель, из которого пытаются сделать очередного «сепаратиста», обвиняя его в «активной антиукраинской пропаганде в социальных сетях». Причём – за российские деньги.

По мнению поддержавшего госпереворот на Украине политтехнолога Сергея Гайдая, «спецоперация» могла быть постановкой со стороны СБУ, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою деятельность «во благо родины».

«Если где-то и искать настоящих «агентов Кремля», то именно они в СБУ. Потому что, в общем-то, они завербованы не в какое-то ближайшее время, а завербованы еще со времен, когда они учились в общих заведениях и были одной единой системой КГБ. Второе – во что СБУ превратилась с 90-х годов, по сей день. Она отнюдь не превратилась в службу, которая, прежде всего заботится о безопасности страны, ищет шпионов, их арестовывает, предотвращает теракты и так далее. Она выполняет две основные функции, другие. Первая функция – это рэкет современный. Эти люди реально прессуют и достают свои деньги из больших коммерческих структур, приходя к ним и имитируя борьбу с экономической преступностью…

А другая деятельность – это, безусловно, политическое обслуживание правящей верхушки. Прежде всего, президента. Президент показывает пальчиком и говорит: «Надо с этим разобраться», и СБУ устраивает у него обыск… Но периодически СБУ должна демонстрировать: «Смотрите, мы тут на службе общества». Я не знаю – так как я все время видел колоссальную способность СБУ что-то имитировать, имитировать ту же смерть Бабченко, если по мните, которая вызвала огромные вопросы в обществе, что это было.

И обратите внимание, что после громких дел, о которых заявляла СБУ, продолжения не было. Не были доказательные базы, никто не осужден. Поэтому давать оценку – это они поймали какую-то пешку и раздули из этого дело, сказали, что мы же работаем, поймали шпиона, – я не могу», – заявил Гайдай в эфире интернет-канала Politeka.

Сомневается в реальной операции и военный эксперт Олег Жданов, который отметил, что так СБУ могла попытаться оправдаться за историю с задержанием беглого судьи Николая Чауса, где спецназ НАБУ устроил погоню за СБУ.

«Оно как-то совпало с этим позором, который испытала Служба безопасности Украины и фактически ее позорное отношение к законам Украины с судьей Чаусом. Надо показать, что они белые и пушисты, что они еще и умеют работать, заниматься по профилю. Отсюда такие сюжеты – вполне возможно появление аналогичных сюжетов», – считает Жданов.