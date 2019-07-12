12.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Донбасс, Общество, Политика, СБУ, Украина
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СБУ запретила Савченко ехать в ДНР

СБУ не предоставила разрешение на пересечение линии соприкосновения между Украиной и ДНР нардепу, лидеру партии имени себя Надежде Савченко.

Об этом у себя в Facebook с облегчением сообщил замминистра по делам «оккупированных» территорий Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как и ожидал здравый смысл, Служба Безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклонницы сюрреализма и террористов – Надежды Савченко», – написал Тука.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Савченко заявила о намерении посетить с агитационным визитом подконтрольную ДНР Горловку, объясняя это тем, что формально город входит в её избирательный округ, и среди местных жителей могут быть желающие поучаствовать в украинских выборах.

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