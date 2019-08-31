СБУ Зеленского возобновила травлю русского журналиста из Одессы

31.08.2019, Одесса, Михаил Рябов

Служба безопасности Украины уже при Владимире Зеленском решила дать ход старым уголовным делам, возбужденным еще при Петре Порошенко против руководства одесского новостного сайта «Таймер», открыто выступающего против нарушения прав русского населения бывшей советской республики.

В своем Telegram-канале главред «Таймера» Юрий Ткачев сообщил, что ему стало известно о том, что СБУ решило реанимировать дело по записям из его блога на фейсбуке. Парадокс заключается в том, что страница Ткачева еще год назад была заблокирована и удалена после атаки украинских националистов, массово направлявших жалобы на публикации журналиста.

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«Оказывается, помимо уголовного дела по сепаратизму издания «Таймер», открытого в феврале 2015 года, СБУ завела ещё одно дело, в 2017 году, тоже по сепаратизму и уже в отношении меня лично», – сообщил редактор.

По его словам, претензии СБУ заключаются в том, что, якобы, Ткачев «систематически готовит и распространяет в публичном информационном пространстве государства информационные сообщения деструктивной направленности».

«Спустя два года после открытия дела, в конце июля цитатки из фейсбука передали на лингвистическую экспертизу. Проводить её будет собственная экспертизная контора СБУ.

Мякотка заключается в том, что переданные на экспертизу материалы были собраны следователями в ходе «проведения следственного действия – осмотра информации, которая содержится в сети Интернет» 14 июня 2019 года. То есть, спустя год после того, как страничка, где размещались эти материалы, была, собственно, администрацией фейсбука удалена. Соответственно, никакой «осмотр информации в сети интернет» в указанное следователем время уже тупо ничего не дал бы – нечего было «осматривать».

То есть, даже и тут не обошлось без банальных фабрикаций. Но это полбеды. Интереснее другое.

Очевидно, что по сути СБУ подняла некие старые, задолго до сделанные выписки и пустила их в ход. Откуда вопрос: интересно, почему в том же 2017 или на худой конец 2018 году они им ходу не давали, а теперь, при новом начальстве, назначенном Зеленским, решили таки дать. Забавно, не находите?» – отмечает журналист.

Ткачев подчеркнул, что намерен дать ответ на попытки репрессий со стороны режима Зеленского.

«Я готов дать СБУ интеллектуальный бой в зале суда, и намерен использовать потенциал скамьи подсудимых по политическому делу в качестве трибуны на 100%. Наше дело правое, так что мы победим. Причём я точно могу гарантировать, что скучно не будет», – обещает журналист.