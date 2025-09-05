СБУшник завидует российскому порядку в продаже sim-карт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине хотят запретить бесконтрольную продажу сим-карт, чтобы «усложнить работу российской агентуры».

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

«Они могут спокойно купить сим-карты, которые просто продаются сотнями и затем их использовать, таким образом запутывать следы», – пожаловался Костенко.

Ведущий заметил, что в России так просто карту не купишь – нужен паспорт.

«И я вам скажу: не только в России, в европейских странах ты не купишь просто так сим-карту. И это один из аспектов. У нас это история, когда ты можешь купить хоть 100 себе сим-карт, использовать их в различных телефонах, и тебя очень сложно будет идентифицировать», – добавил полковник СБУ.

По его словам, сторонники России использую сим-карты во взрывных устройствах.

«Человека идентифицировать нельзя. А если он будет знать, что для этого нужен паспорт, конечно, уже по-другому будет. Также эти карты используются и «шахедах», которые летят. Они их здесь активируют, потом передают через Европу в Российскую Федерацию, и уже «шахеды» улетают с этими же карточками», – плачется депутат.

При этом он не уверен, что такое решение будет принято.