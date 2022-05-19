Сбылась мечта «Калыны»…

19.05.2022  10:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Появляются новые все новые подробности и комментарии о сдаче в плен одного из главарей неонацистского полка «Азов» Святослава Паламара («Калына»).

Так, крымский общественник и правозащитник Александр Талипов на своей странице в соцсети отмечает, что боевика доставили в Ростов-на-Дону.

Появляются новые все новые подробности и комментарии о сдаче в плен одного из главарей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сбылась мечта «Калины», он запрашивал процедуру «экстракшн» в третьи страны, уже в России, в Ростове», – иронизирует Талипов.

Кроме того, известно о том, что вместе с боевиками с территории комбината вышла и славившая Бандеру снайперша «Азова» «Катерина».

«Помните мерзкую карлицу с «Азовстали», которая пела «Батько наш Бандера» и выкладывала в интернет? Вышла, ждет фильтрации. Предложила ГРУшникам организовать шоу «Голос. Сизо Еленовка», – отмечает в своем блоге военкор Ирина Куксенкова.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть