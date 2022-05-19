Сбылась мечта «Калыны»…

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Новости Украины

Появляются новые все новые подробности и комментарии о сдаче в плен одного из главарей неонацистского полка «Азов» Святослава Паламара («Калына»).

Так, крымский общественник и правозащитник Александр Талипов на своей странице в соцсети отмечает, что боевика доставили в Ростов-на-Дону.

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«Сбылась мечта «Калины», он запрашивал процедуру «экстракшн» в третьи страны, уже в России, в Ростове», – иронизирует Талипов.

Кроме того, известно о том, что вместе с боевиками с территории комбината вышла и славившая Бандеру снайперша «Азова» «Катерина».

«Помните мерзкую карлицу с «Азовстали», которая пела «Батько наш Бандера» и выкладывала в интернет? Вышла, ждет фильтрации. Предложила ГРУшникам организовать шоу «Голос. Сизо Еленовка», – отмечает в своем блоге военкор Ирина Куксенкова.