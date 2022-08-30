Сценарии для Приднестровья. Что удерживает от размораживания конфликта

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Новости Украины

Приднестровье является уязвимой территорией, где все еще возможны масштабные военные провокации на фоне боевых действий на Украине. Однако существует ряд факторов, которые удерживают от размораживания конфликта в этом регионе.

Об этом говорили российские, молдавские и приднестровские эксперты в ходе круглого стола, проведенного порталом RuBaltic, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники дискуссии обратили внимание на очередное письмо главы Приднестровья Вадима Красносельского президенту Молдовы Майе Санду с призывом начать переговоры на высшем уровне, избежать эскалации напряженности.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников назвал письмо «предгрозовым», поскольку действия Молдовы, по его мнению, указывают на прямую подготовку к конфронтации с РФ.

«В РМ у власти находятся люди, которые защищают интересы одного из внешних игроков – США. Это письмо – наверное, последняя попытка о чем-то договориться… Санду – единственный из президентов РМ, который саботирует процесс переговоров, обсуждать что-то без американцев, которые являются участниками переговорного формата «5+2», она не хочет. США, на мой взгляд, не заинтересованы в сохранении стабильности в регионе, держат возможность эскалации на Днестре как козырную карту, которую можно бросить в любой момент», – говорит эксперт.

Разбалансировке ситуации, по его мнению, препятствуют российские миротворцы, которые 30 лет успешно несут службу на берегах Днестра.

«Это удивительный пример психологического господства русского оружия. Здесь квартируют чуть больше тысячи российских солдат и офицеров, из них процентов девяносто – приднестровцы с российскими паспортами. ОГРВ лишена тут наступательного тяжелого вооружения, это всего три мотострелковых батальона, которые выполняют миротворческую миссию и охрану складов с вооружением. С точки зрения военной силы этот контингент вроде бы ничтожен, но он действует под флагом РФ. Когда великая держава гарантирует мир, она отвечает и военным могуществом, и международным авторитетом», – сказал Игорь Шорников, назвав миротворческую операцию «аналогом ядерного зонтика над Приднестровьем».

Эксперт говорит, что, несмотря на то, что Молдову подводят к конфронтации с Россией, «молдаване не те люди, которые хотят воевать с русскими, и даже румыны не хотели бы этого».

«Из-за океана этого может быть не видно, тут расчеты американских стратегов могут не оправдаться. Если США добиваются втягивания Молдовы в войну, то они могут получить другой результат: Россия потратит минимум ресурсов, чтобы Молдову из этой игры вывести», – заявил директор ИСПИРР.

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов, рассуждая о вероятности военного размораживания конфликта с учетом нынешних реалий, говорит, что такой сценарий возможен, и «серия инцидентов в Приднестровье в апреле – мае, каких не было 30 лет, это продемонстрировала».

В то же время эксперт призывает «подходить к ситуации в ПМР не только через призму Украины».

«Когда случился в 2014 году Крым, Донбасс, потом Специальная военная операция, мы стали рассматривать Приднестровье как аппендикс к украинскому кризису, который может быть дополнительным фронтом в рамках СВО. При этом у приднестровского вопроса есть и своя собственная логика, свое звучание. Сохраняется непосредственный диалог между Кишиневом и Тирасполем: все-таки ключи там. Именно об этом говорит обращение Красносельского к Санду. Даже у Санду после весенних инцидентов в Тирасполе формулировки аккуратные были. О том, что по худшему сценарию дело не пойдет, говорит и то, что наряду с Приднестровьем есть Гагаузия, которая уже дала реакцию на события на Украине. Еще момент: несмотря на зачистку политического поля Молдовы, которую делает команда Санду, политический класс РМ не хочет разморозки ситуации. Он не до конца зацементирован. Есть, таким образом, сдерживающие механизмы», – говорит Сергей Маркедонов.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский констатирует, что тенденция к искусственному размораживанию конфликтов на постсоветском пространстве есть, и в случае с Приднестровьем не нужно отметать такую возможность: например, одним из негативных сценариев может стать принуждение Тирасполя к реинтеграции путем блокирования экономики.

При этом, говорит эксперт, серьезно недооценивается уровень взаимосвязи Кишинева и Тирасполя.

«Они как два сообщающихся сосуда. В Молдавии есть фактически две столицы, два правительства. И так было всегда. Посмотрите – футбольные победы тираспольского «Шерифа» Молдавия искренне празднует – это на уровне менталитета. Есть и экономическое взаимодействие, устойчивые экономические схемы, дающие выгоды молдавским политикам и т.д.», – отметил он.

Молдавский политолог Александр Кориненко, говоря об отношениях Кишинева и Тирасполя, выразил уверенность, что Майя Санду была бы рада не замечать Приднестровье на карте и не сядет за стол переговоров с его руководителем, поскольку «там не живут ее избиратели».

«Любые шаги навстречу Приднестровью – политический проигрыш для нее. Если Санду и будет решать что-то с Тирасполем, то только по негласным каналам», – считает он.

Эксперты рассмотрели различные варианты развития событий с Приднестровьем и Молдовой в свете СВО.

«Если российская армия выйдет на эти рубежи, Приднестровью надо будет реинтегрироваться, создавать с РМ общее государство. Когда в Молдову вольются 500 тысяч пророссийских избирателей, не будет у Молдовы другой дороги, как дружить с Москвой», – полагает Александр Кориненко.

Политолог Сергей Манастырлы, в свою очередь, предположил, что если Россия достаточно продвинется и займет украинские порты, то «Молдове нужно будет придумать для своих граждан ответ на вопрос о том, почему на новых российских территориях все стоит дешевле, и бензин в 2,5 – 3 раза дешевле, чем у нас».

«Именно социальный фактор может повлиять на дальнейшее развитие событий в Республике Молдова», – подчеркнул он.