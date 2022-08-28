Красносельский вновь умоляет Санду о переговорах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил очередное письмо своей молдавской коллеге Майе Санду и предложил провести переговоры.

Текст послания появился в интернете. Президент не опроверг его подлинность, а государственные СМИ Приднестровья процитировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«У наших границ развернулись боевые действия. Приднестровье и Молдова столкнулись со схожими вызовами и угрозами. Однако в момент начала кризиса в Украине действия молдавского руководства дают все больше оснований полагать, что в Кишиневе не рассматривают Приднестровье как доброго соседа», – написал Красносельский.

Он упрекнул президента Молдовы в усилении блокады Приднестровья после начала СВО, а также в том, что, приобретя статус страны-кандидата в ЕС, Кишинев не поинтересовался мнением Тирасполя.

«Все опросы общественного мнения показывают, что жители Приднестровья и Молдовы не желают быть вовлечены в конфликт в Украине и твердо выступают за мир и нейтралитет. В то же время настойчиво продвигаема Вами политика все больше отделяет Молдову от положения нейтралитета», – написал Красносельский и предложил начать переговоры «о принципах мирного политического урегулирования», которые, по его мнению, станут судьбоносными.

Президент ПМР уже обращался к Санду с посланием в конце 2021 года. Тогда он дал понять, что согласен обсуждать особый статус Приднестровья в составе Молдовы. Санду высокомерно оставила письмо без ответа.