Красносельский вновь умоляет Санду о переговорах

28.08.2022  15:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил очередное письмо своей молдавской коллеге Майе Санду и предложил провести переговоры.

Текст послания появился в интернете. Президент не опроверг его подлинность, а государственные СМИ Приднестровья процитировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил очередное письмо своей молдавской коллеге Майе Санду и предложил...

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«У наших границ развернулись боевые действия. Приднестровье и Молдова столкнулись со схожими вызовами и угрозами. Однако в момент начала кризиса в Украине действия молдавского руководства дают все больше оснований полагать, что в Кишиневе не рассматривают Приднестровье как доброго соседа», – написал Красносельский.

Он упрекнул президента Молдовы в усилении блокады Приднестровья после начала СВО, а также в том, что, приобретя статус страны-кандидата в ЕС, Кишинев не поинтересовался мнением Тирасполя.

«Все опросы общественного мнения показывают, что жители Приднестровья и Молдовы не желают быть вовлечены в конфликт в Украине и твердо выступают за мир и нейтралитет. В то же время настойчиво продвигаема Вами политика все больше отделяет Молдову от положения нейтралитета», – написал Красносельский и предложил начать переговоры «о принципах мирного политического урегулирования», которые, по его мнению, станут судьбоносными.

Президент ПМР уже обращался к Санду с посланием в конце 2021 года. Тогда он дал понять, что согласен обсуждать особый статус Приднестровья в составе Молдовы. Санду высокомерно оставила письмо без ответа.

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