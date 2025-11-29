Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воинственные речи в Киеве на фоне усталости «громадян» постепенно трансформируются в обещания прекращения боевых действий в ближайшие месяцы, пусть и на невыгодных для Украины условиях, но с сохранением самостийной державы, ибо «в России тоже устали».

«Пахнет действительно похабным миром… Это будет наш Брестский мир, давайте не иметь никаких иллюзий. Он будет плохим и никого не удовлетворит, это явственно видно. Счет идет на недели, месяцы, я думаю. В том числе потому, что у русских тоже есть усталость. Даже если они затянут войну до конца зимы, как написали в британской прессе, под это тоже там есть свои рациональные мотивы, то всё равно это уже перспектива явственная», – обнадёживает разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

Напомним, что Брестский мир предполагал сохранение власти большевиков, но отказ Советской России от части провинций бывшей Российской империи (которые впоследствии были возвращены Красной армией).

Очевидно, Романенко подразумевает, что Киеву также придется потерять часть земель, но будет позволено сохранить бандеровский режим, который будет строить планы по силовому возвращению территорий.

Однако подобный сценарий не соответствует заявленным Россией целям СВО, предполагающим демилитаризацию и денацификацию всей Украины.

Поэтому обещания Романенко – очередная вариация на тему «у русских заканчиваются ракеты», призванная вселить в украинцев надежду, что терпеть тяготы осталось чуть-чуть.