«Счет пошел на недели». В Киеве надеются на гуманитарную катастрофу в Крыму

31.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

В российском Крыму наблюдается острый дефицит воды, что может в ближайшее время привести к катастрофическим последствиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Апостроф».

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«Гуманитарной катастрофы» в регионе еще нет, но имеется острый дефицит [воды], который в ближайшей перспективе может привести к катастрофическим последствиям. Отсчет пошел буквально на недели», – утверждается в статье.

В свою очередь заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.объснил, когда в Кырму наступит «гуманитарная катастрофа».

«Катастрофа – это когда воды нет даже для питья. Крымчане сейчас имеют доступ к воде, пусть и по графику. Последние шесть лет в разных регионах полуострова периодически возникает дефицит воды, но в этом сезоне, действительно, есть риск именно гуманитарной катастрофы. Сухая зима, отсутствие стокоформирующих осадков привело в этом году к тому, что даже в Западном Крыму воды может не хватить на питьевые нужды. Если осенью не будет достаточно дождей, вот тогда настанет именно гуманитарная катастрофа», – считает Яцюк.

Напомним, что в 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

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