«Счёт пойдёт на сотни тысяч»: США разрешили Украине использовать Javelin на передовой

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Если США откажутся от поддержки Украины и перестанут продавать ей оружие, то в случае активизации боевых действий в Донбассе счет убитых украинских солдат пойдет на сотни тысяч.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом посол с сожалением отметил, что за Украину с Россией представители Запада не будут вступать в прямую конфронтацию.

«Без стратегического партнерства с США, без союзнических отношений выстоять против России будет очень тяжело. Просто тогда количество погибших в Украине… мы выстоим, мы выстоим, но, к сожалению, счет будет идти на сотни тысяч людей погибших.

Потому США, которые нам поставляют оборудование, и оборонное, в том числе, и летальное сейчас, и это большой шаг… Нам же сначала давали «Джавелины» без возможности их использования на линии соприкосновения. А сейчас мы купили», – заявил Чалый.

Ранее США передали Украине американское военное оборудование более чем на 60 миллионов долларов, включая противотанковые ракеты Javelin.