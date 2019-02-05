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05.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Россия, Украина, Церковь
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СЦУшники попались на зраде, от которой «подгорают задницы патриотов»

В акафисте святому игумену Сергию Радонежскому, размещенном на сайте киевского прихода созданной из раскольников ПЦУ, звучат слова о России.

Об этом на своей странице Facebook написал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От этого поместно-автокефального благолепия у украинских патриотов должны задницы подгорать. А у атеистов Киевского патриархата попросту трескаться. ПЦУ ставит Россию государственным языком нации. Здобулы и не всрёмся! Свои скрепы не жмут!», – написал Белашко.

«Выбранный Царем Господом Иисусом, данный Россией воеводой и чудотворцу преподобный отче Сергий! Радуйся, ибо ты не только в России, но и во всей вселенной прославленный», – говорится в акафисте.

Напомним, ранее Сергей Белашко утверждал, что основную часть электората нынешнего президента Украины Петра Порошенко составляют агностики и атеисты, и их раздражает околоцерковная кампания, начатая президентским избирательным штабом.

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