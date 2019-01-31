Томособесие неожиданно ударило по Порошенко

31.01.2019, Киев, Игорь Петров

Основную часть электората нынешнего президента Украины Петра Порошенко составляют агностики и атеисты, и их раздражает околоцерковная кампания, начатая президентским избирательным штабом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко пилит сук, на котором он сидит. Какой портрет избирателя Порошено рисует социология? Избиратель Порошенко – это классический участник «оранжевой революции», Евромайдана и т.д. Эти люди достаточно образованы, достаточно зажиточны, моложе среднего, живут крупных населенных пунктах – столице, городах-миллионниках, областных центрах. В большинстве своем эти люди – атеисты или агностики, или формально верующие. Даже мем такой появился – «еисты Киевского патриархата». И эти люди поддерживают Порошенко, будучи настроены против России.

То, что они называют «проверопейскими взглядами», на самом деле – довольно примитивная русофобия, которая культивируется государственной пропагандой. Все эти люди поддерживают тему с томосом и автокефалией, толком не вникая в нее, – потому что они полагают, что это позволит отдалиться от Москвы, это хорошо, и только после этого Украина расцветет.

Будучи антицерковно настроены, они полагают, что Порошенко таким образом уничтожит Церковь. И тогда оно будет таким же секулярным, как, например, французское.

Но они столкнулись с тем, что Порошенко уверовал, что он такой равноапостольный. И он запустил процесс клерикализации общества. Мы видим томособесие, какие-то религиозные флешмобы, причем, без икон и хоругвей, зато с национальными и партийными кричалками, в том числе матерными.

А на низовом уровне мы видим, что в школах и садиках начинают разучивать псалмы и колядки. По телевизору – постоянно религиозная пропаганда. В учебных заведениях – постоянно религиозная пропаганда. Все это атеистов и агностиков, естественно, раздражает.

Порошенко сделал ставку на привлечение сторонников «единой православной церкви» (а таких большинство), но дело в том, что люди укладывают в это свое собственное наполнение. С другой стороны, они не понимают каких-то сопутствующих вещей. Люди поумнее понимают, что вот это томособесие – первая ступень на пути к новому средневековью.

Когда Порошенко начал эту кампанию его рейтинг подрос на 2-4%. Но в целом в его электорате верующих людей меньшинство. Большинство – атеисты и агностики. Их это раздражает. Если это будет продолжаться дальше, то начнется заметный отток. Тем более, что оттекать есть куда», – сказал Белашко.