Сдача Авдеевки ни на что не влияет, поражением будет котёл – Бортник
Россия, в первую очередь, уничтожает украинскую армию и государственность, а территории – цель второстепенная.
Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Условный захват Авдеевки с территориальной точки зрения ни на что не влияет. Но если под Авдеевкой России удастся создать котёл, например, и захватить в плен несколько тысяч украинских военных, разгромить украинскую армию в этом районе, это будет стратегическая угроза.
Я просто моделирую ситуацию. То есть – новое Дебальцево или новый Иловайск, или новый Мариуполь для нас несут стратегическую опасность. А оставление территорий – нет. Потому что это просто продолжение войны.
Россия пытается разгромить нашу армию, разгромить нашу государственность, а захват территорий – второстепенная цель», – заметил Бортник.
Напомним, ранее директор львовского исторического музея заявил, что русским не нужны земли, они хотят поубивать бандеровцев.
Спасибо!
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