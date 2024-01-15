Сдача Авдеевки ни на что не влияет, поражением будет котёл – Бортник

Россия, в первую очередь, уничтожает украинскую армию и государственность, а территории – цель второстепенная.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условный захват Авдеевки с территориальной точки зрения ни на что не влияет. Но если под Авдеевкой России удастся создать котёл, например, и захватить в плен несколько тысяч украинских военных, разгромить украинскую армию в этом районе, это будет стратегическая угроза.

Я просто моделирую ситуацию. То есть – новое Дебальцево или новый Иловайск, или новый Мариуполь для нас несут стратегическую опасность. А оставление территорий – нет. Потому что это просто продолжение войны.

Россия пытается разгромить нашу армию, разгромить нашу государственность, а захват территорий – второстепенная цель», – заметил Бортник.