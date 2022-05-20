«Сдал автомат и пистолет» – нацист «Калына» капитулировал

Вслед за командиром 36-й бригады морской пехоты ВСУ, «азовцем» Сергеем Волыной – из «Азовстали» вышел замком нацполка Святослав Паламар с позывным «Калина».

Об этом в своём Telegram-канале сообщила военкор Ирина Куксенкова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Калына вышел с Азовстали! Сдал оружие – личный автомат и пистолет. Воссоединится ли он со своим Волыной в одной камере СИЗО Еленовка – пока не ясно. Переживаю за их отношения больше, чем за свои…» – написала Куксенкова.

Событие прокомментировал российский политолог Сергей Марков.

«Заканчивается сдача в плен на Азовстали. Сдался зам командира полка Азов Калина. Напомню, Азов это главный неонацистский полк на Украине, созданный для убийства русских. Все на Азовстали соучастники чудовищного военного преступления, когда части ВСУ использовали десятки мирных жителей Мариуполя как живой щит во время боев.

Всех их будет судить трибунал. Всех этих военных преступников активно героизирует киевский репрессивный режим», – подчеркнул Марков.