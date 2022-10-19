«Сдавать никто не собирается»: Болтенков о Херсоне

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Новости Украины

Объявленная эвакуация мирного населения из российского Херсона может защитить город от предстоящей атаки ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков

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«Главная проблема обороны Херсонской области в ее отрезанности от путей снабжения. После повреждения всех ведущих туда мостов снабжение и населения, и группировки повисло на паромах, по которым тоже ВФУ регулярно пытаются наносить удары», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, эвакуация населения не только поможет его защитить от обстрелов, но и позволит отдать приоритет военным грузам, лучше подготовиться к обороне.

«Не сомневаюсь, что Херсон никто сдавать не собирается. И даже если в степных районах области у украинцев будут сейчас какие-то успехи, они окажутся временными после того, как завершится развертывание мобилизованного резерва российской армии», – считает Болтенков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», командующий СВО Сергей Суровикин не исключил «принятия непростых решений» относительно Херсона.