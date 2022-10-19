«Сдавать никто не собирается»: Болтенков о Херсоне

19.10.2022  09:35 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, Херсон
Новости Украины

Объявленная эвакуация мирного населения из российского Херсона может защитить город от предстоящей атаки ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков

Объявленная эвакуация мирного населения из российского Херсона может защитить город от предстоящей атаки ВСУ....

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«Главная проблема обороны Херсонской области в ее отрезанности от путей снабжения. После повреждения всех ведущих туда мостов снабжение и населения, и группировки повисло на паромах, по которым тоже ВФУ регулярно пытаются наносить удары», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, эвакуация населения не только поможет его защитить от обстрелов, но и позволит отдать приоритет военным грузам, лучше подготовиться к обороне.

«Не сомневаюсь, что Херсон никто сдавать не собирается. И даже если в степных районах области у украинцев будут сейчас какие-то успехи, они окажутся временными после того, как завершится развертывание мобилизованного резерва российской армии», – считает Болтенков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», командующий СВО Сергей Суровикин не исключил «принятия непростых решений» относительно Херсона.

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