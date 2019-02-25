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25.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, Политика, Россия, Украина
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«Сделан очередной шаг к пророссийскому перевороту» – меджлисовский пропагандист

Участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины певицы, которая гастролирует в России, – это первый шаг к возвращению в лоно РФ.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев.

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По его словам, это может быть расценено как предательство, которое обернется «большой войной».

«Очередной шаг к пророссийскому перевороту в сознании украинцев был сделан во время этого отбора на «Евровидение», и он – лишь один из многих, которые я сейчас наблюдаю. Идет ползучее предательство, которое опасно, преступно не замечать. Это обернется для всех нас, нормальных, честных людей, в итоге большой бедой и большой войной…

Через такие общенациональные коллаборантские отборы, через концертные и спортивные выступления в стране-агрессоре, через толерантное отношение к таким людям/событиям – через все это в стране методично формируется общественный запрос на мир любой ценой, который означает возвращение Украины под контроль России и Путина», – заявил Муждабаев.

Напомним, ранее киевский юрист Татьяна Монтян резко раскритиковала промеджлисовскую певицу Джамалу, которая участвовала в жюри украинского отборочного конкурса на Евровидение и занималась травлей артистов за выступления в России.

При этом сама Джамала еще в 2015 году не стеснялась выступать в России.

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