«Сделан очередной шаг к пророссийскому перевороту» – меджлисовский пропагандист
Участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины певицы, которая гастролирует в России, – это первый шаг к возвращению в лоно РФ.
Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев.
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По его словам, это может быть расценено как предательство, которое обернется «большой войной».
«Очередной шаг к пророссийскому перевороту в сознании украинцев был сделан во время этого отбора на «Евровидение», и он – лишь один из многих, которые я сейчас наблюдаю. Идет ползучее предательство, которое опасно, преступно не замечать. Это обернется для всех нас, нормальных, честных людей, в итоге большой бедой и большой войной…
Через такие общенациональные коллаборантские отборы, через концертные и спортивные выступления в стране-агрессоре, через толерантное отношение к таким людям/событиям – через все это в стране методично формируется общественный запрос на мир любой ценой, который означает возвращение Украины под контроль России и Путина», – заявил Муждабаев.
Напомним, ранее киевский юрист Татьяна Монтян резко раскритиковала промеджлисовскую певицу Джамалу, которая участвовала в жюри украинского отборочного конкурса на Евровидение и занималась травлей артистов за выступления в России.
При этом сама Джамала еще в 2015 году не стеснялась выступать в России.
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