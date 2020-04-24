Сделка по Косово: Россия может изменить ситуацию в свою пользу

24.04.2020, Москва, Елена Острякова

России нужно не игнорировать, а активно участвовать в процессе возможного заключения сделки между властями Сербии и албанскими сепаратистами, контролирующими отторгнутый при помощи НАТО край Косово и Метохия. Москве нужно подключиться к процессу подготовки документов, выступая одним из гарантов их выполнения, а впоследствии стать важным игроком на Балканах, в том числе, экономическим.

Об этом в полемической статье для агентства «Регнум» пишет ведущий российский балканист Петр Искендеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял о готовности Запада предоставить Сербии гарантии членства в ЕС в случае нормализации отношений с албанскими сепаратистами в Косово. В этом случае косовские сербы получат особый статус, сообщал Вучич. Впрочем, он признавал, что данный план вызвал большие споры в сербском обществе, и потому должен быть вынесен на референдум.

Часть верхушки албанских сепаратистов также выступает категорически против любых компромиссов с Сербией, требуя от Белграда безоговорочного признания властей в Приштине. С целью давления уже больше года назад в Косово была введена экономическая блокада сербских анклавов.

Искендеров считает, что компромисс по Косово мог бы быть приемлем для России. Ранее МИД РФ уже заявлял, что примет решение, которое устраивает Белград. Сами же сербы уже долгие годы не имеют рычагов влияния на ситуацию в крае, откуда продолжается выдавливание славянского населения, подвергающегося дискриминации.

«Сербия де-факто лишилась контроля над краем даже не в июне 1999 года (после ввода на его территорию многонациональных, но преимущественно натовских по составу сил KFOR), а, по крайней мере, в 1990-е годы – когда там стали активно действовать параллельные структуры власти, созданные косовскими албанцами, а режим Слободана Милошевича взял курс на их насильственное подавление. В этих условиях стремление Александара Вучича выработать под международными гарантиями хоть какие-то механизмы защиты косовских сербов – единственно возможный и совершенно оправданный сценарий действий», – напоминает эксперт.

«Соглашение станет не «признанием Белградом независимости южного сербского края», а основой для дальнейшего оздоровления ситуации вокруг Косово, вовлечения в политический процесс косовских сербов и создания реальной системы экономического взаимодействия и реализации перспективных проектов — в том числе с участием России», – пишет Искендеров.

В качестве примера такого проекта он называет подключение Косово к балканской инфраструктуре газопровода «Турецкий поток», улучшение транспортной инфраструктуры, развитие строительного, гостиничного и туристического бизнеса, кооперацию в агросфере и т.д.

«Реализация подобных проектов станет не «позором России», а реальным и очень важным делом с точки зрения перспектив укрепления ее позиций в регионе», – подчеркивает балканист.

Он предлагает использовать в целях реализации этого проекта заинтересованность нынешней американской администрации, которая также подталкивает верхушку албанских сепаратистов к сделке с Белградом.

«Это попытка использовать то самое «окно возможностей», которое неожиданно появилось в результате прихода к власти в Белом доме Дональда Трампа как сторонника эффективных политических сделок на экономической платформе. Достижение подобного соглашения однозначно выгодно России с точки зрения ее активного участия в политических процессах на Балканах и развития в регионе собственных торгово-экономических, энергетических и инфраструктурных проектов и программ», – пишет Искендеров, подчеркивая, что решение территориального спора вовсе не означает перспективу вступления Сербии в НАТО.

«Тремя ключевыми факторами здесь выступают — историческая традиция Движения неприсоединения (у истоков которого стояла Югославия), память о натовских бомбардировках 1999 года и многовековые традиции российско-сербского взаимодействия. В настоящее время, согласно социологическим опросам, около 85% сербов высказываются против вступления Сербии в Североатлантический альянс», – напоминает эксперт.