Сдрейфит? – в Москве предложили тест для Зеленского

17.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Наступление гражданского мира на Украине будет зависеть от того, решится ли Владимир Зеленский на зачистку праворадикальных группировок. Значительная часть сотрудников МВД и военных с удовольствием выполнит приказ, желая отомстить за унижения 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1»» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нацики хотят войны, всех убить там (в Донбассе – прим. ред.), и так далее. Зеленскому ещё предстоит их зачищать – арестовывать тех, кто виновен в военных преступлениях, разоружать их, если он хочет реального мира на Украине.

Они будут против, конечно, но придётся. Большая часть полиции и армии с удовольствием выполнят эту работу, поскольку они ненавидят нацистов, у них ещё с Майдана счёт за то, что они кидали в полицию», – сказал эксперт.

Напомним, накануне недовольный политикой Владимира Зеленского боевик нацистского батальона «Айдар» публично анонсировал создание «Волынской народной республики».