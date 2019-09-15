Украинские нацики публично анонсировали создание Волынской народной республики

15.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Киев будет вести политику мирного диалога и налаживания отношений с Москвой, украинские националисты будут вынуждены бежать в другое государство – Волынскую народную республику.

Об этом в эфире телеканал «ATR» заявил один из боевиков нацистского батальона «Айдар» с позывным «Берет», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если оттепель продолжится в таком же темпе, я её пережду за границей, в Волынской народной республике. К этому всё и идёт», – пообещал националист.

Также каратель подчеркнул, что обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряженной, однако Киев этого не замечает.

«Никакого потепления не наблюдается, на фронте продолжаются обстрелы, гибнут люди. Банковая оторвана от действительности очень сильно. То, что они где-то там договариваются, здесь не сказывается никак, только увеличивается количество смертей», – возмутился радикал.

Отметим, ранее украинские националисты, возмущённые излишне «пророссийской» политикой Владимира Зеленского, неоднократно грозили ему вооруженным восстанием.