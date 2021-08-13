13.08.2021, Москва, Андрей Романов

Новости Украины

Устроенная украинскими националистами провокационная акция у здания суданского посольства в Киеве может быть реакцией на выход российского фильма «Солнцепек», который рассказывает реальную историю войны в Донбассе, считает петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

В четверг, 12 августа, в столице Украины — Киеве, у здания посольства Республики Судан прошла скандальная акция националистов. 60 представителей не известной ранее широкой общественности НКО «Ардис» выразили протест против военного сотрудничества с Россией.

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Редакция «ПолитНавигатора» решила обратиться за комментарием по этой ситуации к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, который ранее неоднократно отправлял гуманитарную помощь в Судан и поддерживал народ этой страны в период затяжного кризиса.

«Во-первых, это очень хорошо, потому что еще полсотни украинских безработных получат по 500 или сколько там гривен за то, что просто постояли с плакатами», — заметил Пригожин.

Также предприниматель выразил мнение, что подобная провокация украинских националистов может быть связана с выходом в российский прокат фильма «Солнцепек», который рассказывает реальную историю жителей Луганской области после госпереворота на Украине весной 2014 года.

«Во-вторых, безусловно, после выхода фильма «Солнцёпек» и разоблачения режима, этот самый режим будет активно сопротивляться. Хотя это больше похоже не на сопротивление, а на какой-то вялый метеоризм. В-третьих, чем велик русский народ, так это несгибаемым чувством юмора и своей необыкновенной мудростью. И по этому поводу в России есть отличные выражения: «сдуру можно и х.й сломать», «на воре и шапка горит» и много других подходящих пословиц», — резюмировал бизнесмен.