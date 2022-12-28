Сегодня Киев вновь безнаказанно посетит высокопоставленный НАТОвец

28.12.2022  08:01 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


В среду Киев посетит министр обороны Франции Себастьян Лекорню для переговоров со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом Лекорню сообщил в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша поддержка Украины была беспрерывной с  начала войны», – написал французский министр.

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В среду Киев посетит министр обороны Франции Себастьян Лекорню для переговоров со своим украинским...

Еще в феврале Владимир Путин озвучивал предостережение желающим помешать России в проведении СВО на Украине.


«Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий, все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан», – сказал тогда президент.

Тем не менее, после весенней «деэскалации» – отступления российских войск от Киева – украинскую столицу регулярно посещают делегации и первые лица стран НАТО, декларирующие своей целью сорвать реализацию целей российской СВО и, более того, добиться военного поражения России.

Ни один из таких западных деятелей во время визита не подвергался опасности ударов – напротив, журналисты становились свидетелями, когда власти Украины специально имитировали ракетный удар, включая сирены во время прибытия еврочиновников в Киев.

Ударам не подвергаются и первые лица Украины, демонстративно посещающие оккупированные российские территории.

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