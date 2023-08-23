Сегодня Россия разнесла два украинских порта

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Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар по украинским портам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

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«Этой ночью русские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага – гражданская инфраструктура региона. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131. К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», – жалуется Кипер.

Примечательно, что он называет русских «террористами», но при этом признает, что «среди гражданского населения пострадавших нет».

Тг-канал «Военный обозреватель» указывает:

«Удар был нанесен удар по целям на территории Ренийского морского торгового порта, а также порта Измаил на Дунае».

Как сообщал «ПолитНавигатор», беспилотники НАТО вновь активизировались в Черном море, в том числе вблизи Крыма.

Они, в числе прочих задач, отслеживают и прокладывают маршрут судов, которые, вопреки предостережениям России, продолжают идти в порты Украины на Дунае по маршруту вблизи от берега – в территориальных водах Украины и Румынии, что практически делает невозможным их досмотр российскими кораблями.