Сегодня Россия разнесла два украинских порта

Олег Кравцов.  
23.08.2023 09:07
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Одесса, Россия, Украина


Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар по украинским портам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар по украинским портам. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Этой ночью русские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага – гражданская инфраструктура региона. Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131.

К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища», – жалуется Кипер.

Примечательно, что он называет русских «террористами», но при этом признает, что «среди гражданского населения пострадавших нет».

Тг-канал «Военный обозреватель» указывает:

«Удар был нанесен удар по целям на территории Ренийского морского торгового порта, а также порта Измаил на Дунае».

Как сообщал «ПолитНавигатор», беспилотники НАТО вновь активизировались в Черном море, в том числе вблизи Крыма.

Они, в числе прочих задач, отслеживают и прокладывают маршрут судов, которые, вопреки предостережениям России, продолжают идти в порты Украины на Дунае по маршруту вблизи от берега – в территориальных водах Украины и Румынии, что практически делает невозможным их досмотр российскими кораблями.

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